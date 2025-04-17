東方日報B1：內地首季經濟增5.4%　超預期

中國經濟在遭特朗普毒手加徵超過100%對等關稅之前，首季「開局良好」，國內生產總值(GDP)連續兩個季度按年增長5.4%，勝市場預期。儘管已有投行唱淡今季起3季連4%都不保，國家統計局副局長盛來運回應美媒提問時派定心丸，提到中國「有集中力量辦大事的制度優勢……面對外部重大挑戰時可以高效調動各種資源進行合理應對」，跟敢闖敢拚的企業家與智慧勤勞的人民，均為抵禦美國尋釁滋事的「基礎和底氣」。

反映官方意願的人民幣(兌每美元‧下同)中間價周三(16日)被調低37點子，報7.2133，為超過19個月新低，跟市場預期的差距擴至超過1,100點子。在岸價跌33點子，報7.3179；離岸價在首季經濟數據出爐後一度跌至7.3347，但午後直線抽升，傍晚短暫突破7.3關口。

回看新出爐的一系列數據，以消費最受矚目，3月份社會消費品零售總額(總消費)按年增長5.9%，遠勝預期，為2023年12月之後最勁。

首季累計，內地總消費按年升4.6%，不計買車升5.1%。限額以上單位——年收入500萬元人民幣(下同)的零售商和2,000萬元以上的批發商，上季商品零售額按年增長5.8%，其中通訊器材類按年飆26.9%、家用電器和音像器材類按年飆19.3%，兩者估計推高總消費的增幅0.76個百分點，可見電子產品「以舊換新」的威力；食品糧油亦升12.2%，拉高總消費增幅0.56個百分點。

國統局數據顯示，上季城鎮及農村人均可支配收入按年各升4.9%及6.5%，至15,887元及7,003元。盛來運稱，中國「正處在消費升級的關鍵階段，市場成長性好，無論是投資還是消費空間都非常大，將支撐中國經濟持續發展」。

然而，不少投行已因應瘋狂的對等關稅調低中國今年GDP增長預測，警告「保4」都不能的除了瑞銀，還有德國商業銀行。

野村首席中國經濟學家陸挺亦把今年經濟增長預測還原至4%，預期第二、三、四季分別只有3.7%、3.6%及3.6%，直言已計入當局加碼和加快出台刺激措施，「可惜與官方目標之間的坑太難填」，「以舊換新」刺激作用難以持續。中國人工智能(AI)和機械人科技取得重大進展下，中美關係會顯著惡化。

陸估計，中國人民銀行今季就會開展新一輪「放水」，減息降準前會先透過加買債券來壓低融資成本，幾周內又會有人行撐腰的「國家隊」進入股市維穩。

他建議中央容許地方有更大自主權決定收購樓盤的對象、價錢和用途，並趕緊翻新城中村和破舊樓房，同時改革社會保障，大舉提高基本養老金和醫療保貼。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆亦下調今、明兩年GDP增長預測，其中今年下半年增速僅得3.5%。他直言，GDP好不代表經濟健康，通縮和青年失業問題才是最大問題，關稅和產能過剩恐使其雪上加霜，抵禦關稅衝擊的唯一辦法是大規模的財政擴張。他續指，消費可持續地復甦，一定要樓市反彈。

與此同時，美銀表達了一個與楊宇霆類似的擔憂，就是上季GDP亮眼，減弱對新一輪刺激政策的希望。