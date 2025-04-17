內地樓價跌幅縮　京滬深杭二手按月升

中央為穩住樓價可謂扭盡六壬。外媒根據國家統計局最新70大中城市樓價指數測算，3月份內地一手和二手樓價按年各跌4.99%及7.25%，跌幅比起2月份的5.22%及7.53%有所收窄。

國統局城市司首席統計師王中華稱，70大中城市當中，上月新盤整體售價按月上升的城市有24個，比2月多6個，整體二手樓價按月上升的有10個，比2月多7個。一線城市一手及二手樓價分別按年跌2.8%及4.1%，二線分別按年跌4.4%及7%、三線分別按年跌5.7%及7.8%，一律跌幅收窄。

二手樓價象徵業主財富的變化，攸關消費信心，所以更應聚焦。數據顯示，上月北京、上海，以及兩大科技重鎮——深圳和杭州，二手樓價均按月上升，其中北京和深圳連續3個月沒跌(或上升)，上海與杭州則於上月轉升。反觀另外兩個上榜的大灣區城市——廣州和惠州都連跌3個月。

當然，如果是按年比較，不論是3月份抑或首3個月，70大中城市一律低過去年同期。跟2021年，亦即樓市爆煲之前比較，廣州、深圳和惠州二手樓價分別累瀉超過15%。

不過，從國統局數據顯示，消化庫存絕非易事。上季就算新開工住宅面積按年減少23.9%至9,492萬方米(約10.21億方呎)，待售住宅面積仍按年增加6.8%至4.21億方米(約45.37億方呎)。新盤銷售額跌0.4%至1.83萬億元人民幣，對應面積減少2%至1.84億方米。

另外，改善較為明顯的是房地產開發企業到位資金，首季按年跌3.7%，去年同期及全年分別跌26%及17%。