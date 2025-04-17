【東方日報產評】美對華戰略誤判　政經優勢盡傾盆

美國特朗普政府未有正確看待與中國的經貿關係，向中國徵收總稅率145%的關稅，中國沒道理遭打而不還手，對美反制是必然。可特朗普尚不懂收手，昨日更指中國貨可徵收245%關稅，說白了就是鍾意徵多少就多少，沒有雙邊談判可言。這個背景之下，要中美商談出一份雙方都能接受的貿易協議，顯然是難如登天。堂堂全球第一大經濟體的經貿戰略出現嚴重錯判，正讓美國政、經與美元優勢急速敗壞，如今環球金融市場正在消化中美脫鈎斷鏈所帶來的各項衝擊，不排除更大的市場震盪還在後頭。

在金融領域中，美元不僅在國際貿易中佔有絕對優勢地位，還在各國中央銀行的外匯儲備中佔有大比重，從能源價格、大宗商品交易到國際金融市場的流動性，美元影響力都毋庸置疑。可特朗普政府錯判與中國的經貿關係，圖以開打全球貿易戰搞通殺獨贏，這種欺凌、獨霸行徑，讓全球決心正視過分依賴美元，以及美國市場風險急升溫等問題，白宮變相在自行瓦解「美國例外主義」(US Exceptionalism)，將美國推向孤立、衰敗的邊緣。

事實上，美國作為全球最大的貿易逆差國，對中國進口的依賴，本就讓美國在這場貿戰中處於不利的位置。中國雖然同樣面對困難，但近年沒有停止過出台刺激政策來穩定市場預期。反觀美國，姿態是強硬，但卻未有為招來的後果作好周全部署，沒有準備有效方法協助美國企業及民眾應對關鍵商品，如藥品原料、廉價晶片、稀土礦產等供應鏈斷裂等殘酷後果，正將美國經濟推向硬着陸的邊緣。

通脹上升而經濟放緩下，美國面臨的滯脹風險正不斷升溫，聯儲局是抗通脹抑或保增長，左右為難。可特朗普政府繼續以「誰大誰惡誰正確」的態度行事，自殘美國經濟，早晚會招來內部強烈反彈，而內部不穩將會加大美國市場風險，讓美元資產持續大幅波動，資金與人才遠離美國市場。那特朗普讓美國「再次偉大」口號，非但不能實現，更會讓美國綜合國力大開倒車，在國際形象、利益、影響力等各方面，都面臨不可挽回的損失。

上一任拜登政府對中國也不見得友善，但卻深明中美經貿關係緊密，兩者要保持「競合」。特朗普則完全否定這個事實，想逼中國埋牆角，以關稅洗劫各國的同時，又要逼各國選邊站，還將來電談判關稅的各國領袖說成「拍馬屁求饒」，盡顯目中無人的態度，如今更只管呼籲中國主動遞上橄欖枝，同時又繼續將貿戰升級，諸如此類的矛盾，將讓特朗普政府招來更多大失預算的場面，最終反助中國置身於貿談的有利位置。

美國人選出一個曾經歷6次破產的商人再次入主白宮，其愛豪賭、謀奪大交易、少看枝節的性格，充分反映於其處理關稅問題的手法上。不過，特朗普這次與華博弈的押注，不是個人財富，而是美國國運，一旦引爆美股、美債、美元的世紀泡沫，損及金融這美國的命根子，必後患無窮！得有心理準備，一場由去美元化引發的全球資金大挪移，正在醞釀當中。