瑞銀睇好內地發展商　憂香港政策措施較少

房地產業被指是受美國關稅直接打擊較少的行業，投資銀行瑞銀從近期成交量和政府措施角度分析，看好內地發展商多於香港發展商，原因在於內地政策反應較多，以及內地核心一二線城市的存貨量較香港低。

華6核心城市交投年升15%

該行指出，北上廣深4大一線城市外加杭州和成都共6個核心城市，在截至本月13日的一周，住宅成交量按周升4%，達1.9萬個，按年更升15%。由於美國加徵關稅可能直接影響製造業及出口業，該行從地產代理得知，較受出口影響的城市，例如寧波和東莞，買家對房屋需求有負面影響。但成都、杭州、重慶、濟南和鄭州等較受內需影響的城市，需求相對穩定。至於上海的成交量下降，則由於市場對宏觀經濟的擔憂。

在應對關稅的政策方面，瑞銀預期，內地政府或會加快庫存或閒置土地回購計劃，並通過發行地方政府特別債券來進行城中村改造。此外，該行預計內地會減息0.3至0.4厘，又認為減息效用顯著，因為可降低按揭利率，鼓勵買家入市和業主放盤，亦可減輕政府發債成本，有利庫存回購。

香港方面，該行指出，在剛過去的周末，本地一手住宅銷售50伙，按周跌66%；35個大型屋苑二手單，更較美國關稅公布的兩周前成交量挫42%。從地產代理消息發現，買家都採「睇定啲」態度，發展商亦因前景不確定而減慢推盤步伐。

該行認為，由於大部分政策均已放寬，港府對房地產行業的政策反應相對內地有限，除非當局在新資本投資者入境計劃下進一步增加住宅投資比例，並允許本地居民使用強積金購買或租賃房產，否則在庫存偏高情況下，仍需一段時間去庫存。