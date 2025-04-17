金山雲折讓8.76%配股

每股發售股份發售價5.83港元，相等於每股美國存託股11.27美元，即美國存託股發售價，較納斯達克於4月15日(美國東部時間)每股美國存託股收市價13.2美元折讓約14.62%，較聯交所於4月16日(香港時間)每股收市價6.39港元折讓約8.76%。

發行美國存託股及增發美國存託股所得款項淨額預期介乎1.87億至2.17億美元(約14.52億至16.85億港元)；預期發行發售股份所得款項淨額為1億港元；發行認購股份所得款項總額預計為4.04億港元。

公司擬將發售及認購事項的估計所得款項淨額用於投資於升級及擴充基礎設施，投資於技術及產品開發，及一般企業及營運資金用途。