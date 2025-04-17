中國電力重組水電資產　將控制A股遠達環保

具體而言，中國電力今次向姊妹公司注入的資產為長洲水電的64.93%股權，以及五凌電力的63%股權。兩企都是從事水力、風力及太陽能發電，長洲在廣西，五凌則於湖南、貴州及四川。兩企預計運營裝機容量約8,179.2兆瓦，跟中電在香港的產能差不多。

遠達環保將向中國電力發行近24.15億股支付本次交易85%的代價，其餘以27.9億元的現金補足。完成後，中國電力將持有遠達環保55.13%股份。

中國電力表示，本次重組將完成水電資產的專業化平台整合，直接控股遠達環保，進一步貫徹水、火、風、光多能互補定位，充分發揮環保業務與清潔火電的協同增效作用，為公司打造成為國家電投綜合性清潔能源旗艦上市平台的戰略目標，奠定良好基礎。

此外，公司將持有一間上交所上市公司的控股股權，搭建有利企業架構，繼而提升未來融資交易的能力和渠道，可以有效利用內地和香港資本市場的聯動樞紐功能，拓寬多元化的融資渠道，豐富綜合資本運作能力。

中國電力續稱，遠達環保將新增水力發電及流域水電站新能源一體化綜合開發運營業務，國家電投將推動遠達環保逐步建設為境內水電資產整合平台，全面提升核心競爭力。根據國家電投避免競爭承諾函，對於國家電投下屬其他水電資產，國家電投承諾在本次交易完成後3年內，在符合相關法律法規及相關內外部審批手續的前提下，積極促成將國家電投下屬其他水電資產注入遠達環保，並支持中國電力持續控股遠達環保。如上述國家電投向遠達環保注入其他水電資產能實現，將進一步擴大公司旗下優質水電資產的業務規模，提升資產質量和盈利能力。