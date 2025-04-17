鄧聲興：農夫山泉具獨特投資價值 阻力位40元
2025年04月17日 08:51
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政策層面持續釋放提振消費訊號，3月中辦、國辦印發《提振消費專案行動方案》，商務部等6部門也推出「購在中國」系列活動，在特朗普關稅政策導致外貿承壓的背景下，內需消費板塊配置價值凸顯。食品飲料產業作為典型的內循環產業，供應鏈和市場端主要在國內，受關稅風波影響較小，且板塊經過多年調整已具備較高安全邊際，防禦屬性突出。農夫山泉(09633)2024年業績展現經營韌性，全年收入微增0.5%至428.96億元人民幣(下同)，歸母淨利潤微增0.4%至121.23億元，淨利率維持28.26%的穩定水平。雖然包裝飲用水業務受輿論風波影響收入下滑21.3%至159.5億元，但茶飲料業務強勁增長32.3%至167.45億元，首次超越水業務成為最大收入來源，展現成功的產品結構轉型。
展望2025年，包裝水業務有望通過減少折扣、加強品牌建設和新產品推出實現恢復性增長；茶飲料業務則憑藉成熟的價盤管控體系和持續提升的鋪貨率，預計將維持雙位數增長動能。配合消費提振政策的持續發酵，農夫山泉在食品飲料板塊中具備獨特的投資價值。股份阻力位40元，支持位31元。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興
(筆者未持有上述股份)