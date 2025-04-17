鄧聲興：農夫山泉具獨特投資價值　阻力位40元

展望2025年，包裝水業務有望通過減少折扣、加強品牌建設和新產品推出實現恢復性增長；茶飲料業務則憑藉成熟的價盤管控體系和持續提升的鋪貨率，預計將維持雙位數增長動能。配合消費提振政策的持續發酵，農夫山泉在食品飲料板塊中具備獨特的投資價值。股份阻力位40元，支持位31元。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者未持有上述股份)