許繹彬：五一長假將至　攜程因而受惠

投資者可能對「關稅」這類習以為常的話題早已適應，因而本周初並無損對他們對港股的投資意欲，恒指截至周二(15日)更曾締造6連升及累升超過1,600點的格局。可惜近日正值復活長假將至，成交可能因為假期前夕變得異常淡靜，全日成交跌穿2,000億港元大關，暫低見1,850億元，是自今年2月6日之後兩個月新低。即使繼續支持港股的「北水」仍然錄得淨流入，但只有不足100億元。

由於港股成交突然轉靜，市場上偶有風吹草動，便會令港股有所動搖。話說未完，美股股王英偉達(Nvidia)於周二向美國監管機構提交的文件顯示，美國政府正式通知英偉達所研發的H20晶片，在出口中國前必須先取得許可證，這規定是「未來無限期」，此舉顯然是別有用心。訂立此規定的官員理直氣壯表示，新規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。

美團外賣總經理薛冰正式宣布推出即時零售品牌「美團閃購」，更宣布未來3年向餐飲商戶及消費者行業投入1,000億元人民幣的補貼。同日京東宣布外賣訂單量單日料超過500萬單，因應即時零售迅速發展，本季度擬再招收不少於5萬名全職外賣員。京東創辦人劉強東早前在內部講話，認為外賣行業佣金過高，導致餐廳降低品質，要求京東外賣利潤率不得高於5%。

美團及京東這兩家巨頭科技股在業務上自相殘殺，結果當然是兩敗俱傷，兩者昨日(16日)股價均雙雙下跌超過8%；加上在英偉達問題發酵下，科技股昨日帶頭下跌，大市曾一度跌近600點，21,000點一度失手，慶幸最終重返21,000點以上，但仍跌穿21,245點(100線)；在長假前夕及成交萎縮下，港股前景變得更模糊。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)