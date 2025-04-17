楊韻銳：現時入市唔值博　內房股首選華潤置地

大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳表示，港股由月初低位反彈約2,400點，技術走勢未算弱，但成交有縮減迹象，向上動力不足。尤其外圍貿易戰前景仍未明朗，即使市場憧憬內地再有刺激經濟措施，但料規劃需時，預期復活節假期間，未必有太多利好消息出現，現水平入市值博率不高，暫只宜輕裝上陣。他又預期，假期後大市以反覆上落格局為主，下方支持在250天線約19,500點，上方阻力則在22,600點。

黃金繼續破頂，首越3,300美元。楊韻銳指，受貿易戰不明朗因素、美元走弱及美國國債市場波動的推動下，黃金的炒作及避險需求仍然存在，相信仍有再破頂空間。不過，隨着市場情緒逐漸回穩，金價未必能持續向上。楊建議，黃金及相關股票的投資應以短期操作為主。又提醒，金礦股對金價的波動非常敏感，尤其是半新股，現時投資者可以考慮分批獲利，或待整固後再考慮入場。