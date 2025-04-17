SIERRA SEA開始收票或短期內加推 示位單日3800人次參觀
2025年04月17日 13:02
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中為陳漢麟。左為龔樹人，右為黃裕廷。
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周四（17日)正式開始收票，有機會短期內加推新一批單位。項目聯同九巴及城巴於復活節假期間，舉辦免費乘車日，接載市民往返西沙GO PARK。
新地代理執行董事陳漢麟表示，項目昨日首度對外開放示範單位，單日錄得約3,800個參觀人次，估計投資者比例接近四成。傍晚放工時間後，亦見有不少年輕夫婦到達展銷廳參觀。項目將於明日起，一連4日的復活節假期間，舉辦免費乘車日，準買家可免費乘搭4條巴士路線，包括287、580、581及582，由大學站，沙田市中心，馬鞍山站及白石角等地，往返西沙 GO PARK。
九巴副車務總監（東部）黃裕廷表示，未來九巴亦將新增2條巴士路線 980X(特別班次)及A41P(特別班次)，分別前往中環、金鐘及灣仔等、以及港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場，兩條特別班次路線已步入最後的諮詢程序。
城巴營運主管（九龍及新界）龔樹人指，隨著住宅項目相繼入伙及顧客需求增加，城巴將會計劃將580號路線提升至每日服務。