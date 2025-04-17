SIERRA SEA開始收票或短期內加推　示位單日3800人次參觀

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目昨日首度對外開放示範單位，單日錄得約3,800個參觀人次，估計投資者比例接近四成。傍晚放工時間後，亦見有不少年輕夫婦到達展銷廳參觀。項目將於明日起，一連4日的復活節假期間，舉辦免費乘車日，準買家可免費乘搭4條巴士路線，包括287、580、581及582，由大學站，沙田市中心，馬鞍山站及白石角等地，往返西沙 GO PARK。

九巴副車務總監（東部）黃裕廷表示，未來九巴亦將新增2條巴士路線 980X(特別班次)及A41P(特別班次)，分別前往中環、金鐘及灣仔等、以及港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場，兩條特別班次路線已步入最後的諮詢程序。

城巴營運主管（九龍及新界）龔樹人指，隨著住宅項目相繼入伙及顧客需求增加，城巴將會計劃將580號路線提升至每日服務。