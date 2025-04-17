瀧珀加推新一批單位　復活節推限時置業禮遇

長江實業集團成員和記地產集團市場總經理王偉明(左)及集團總經理—公共關係及推廣李惠明(右)公布最新銷售資訊。

長江實業集團成員和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，瀧珀銷情理想，現再度加推以滿足市場需求。

由即日起至4月27日，凡參加睇樓團並認購指定單位的買家，即有機會免費獲贈豐富禮品，包括選購一房單位可獲贈55吋電視機，選購兩房單位則可獲贈75吋電視機。選擇一次性付款的買家，交樓時更可額外獲贈價值3,000元人民幣(下同)的超市購物卡。

此外，香港買家可同步專享港人「優惠三重奏」。凡選購兩房單位的客戶，只需額外支付10,000元即可加購車位，參加睇樓團的買家亦可享樓價1%的契稅優惠。另外，成功認購單位的買家，更可獲贈價值高達13萬元的裝修組合計劃。

瀧珀位於惠州濱海地段，享自然景觀與城市便利雙重優勢。項目以準現樓形式發售，提供多元戶型選擇，入場價只需40餘萬元起，月供低至1,500元起。

樓盤配備區內罕見的25,000方呎豪華會所，擁有約14,000方呎室內空間，設有健身室、乒乓球室、樂隊室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等設施。戶外空間約11,000方呎，設有游泳池及公用花園。

瀧珀自推出以來迅即掀起港人北上置業熱潮，吸引大量買家關注，周末購物美食睇樓團更是團團爆滿。發展商將繼續安排專車睇樓團，讓客戶實地感受項目規劃。