仲量聯行：3月甲廈租金按月再跌0.6%　連挫近3年

本港甲級商廈租金持續下滑，仲量聯行周四(17日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，3月甲廈租金按月再跌約0.6%，已連挫約35個月或近3年；同時，之前企業辦公樓整合和搬遷活動後，大量樓面重回市場，令上月錄得負吸納量約63,100方呎。

該報告又顯示，3月主要商業區甲廈空置率仍相對穩定。中環和港島東的空置率保持平穩，分別維持報約11.5%與13.2%，按月未有變化；而灣仔/銅鑼灣及尖沙咀的空置率則有所改善，分別下降約0.1與0.6個百分點，最新報約9.5%及8.3%。相比之下，九龍東的空置率因有九龍灣的THE CENDAS竣工而上升至約21.3%，按月顯著上漲約2.5個百分點，為多年以來新高。

該行港島商業部主管郭禮言表示，整體甲級寫字樓的空置率上升至約13.7%，按月多約0.4個百分點，主要原因是寫字樓存量的調整。事實上，商廈租賃交投仍然活躍，其中，教育機構為金融及金融相關行業以外，另一類活躍市場的租戶。值得注意的是，東華學院葵興校舍於九龍貿易中心A座租用一層建築面積達21,500方呎的樓面，從同項目B座的擴充。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，3月整體甲級寫字樓租金持續下跌，中環和灣仔/銅鑼灣的租金分別輕微下跌約0.2%及約0.4%；不過，港島東錄得最顯著跌幅，租金回落約1.2%。九龍東租金亦下降約0.2%。