m18講場：港交所陳翊庭位列「年度女性」　成唯一上榜港人

國際雜誌2025年百大最具影響力人物榜出爐,當中不乏財金界猛將。絲絲仔細望望,發現香港交易所( 00388 )行政總裁陳翊庭(Bonnie Chan)被列為「年度女性(Women on this year's list)」、「商業、技術和創新領袖(Business, technology and innovation leaders)」之一,係唯一一位港人上榜,同榜仲有美國總統特朗普(Donald Trump),可謂揚名國際,說好香港故事!