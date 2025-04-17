m18講場：港交所陳翊庭位列「年度女性」　成唯一上榜港人

國際雜誌2025年百大最具影響力人物榜出爐，當中不乏財金界猛將。絲絲仔細望望，發現香港交易所( 00388 )行政總裁陳翊庭(Bonnie Chan)被列為「年度女性(Women on this year's list)」、「商業、技術和創新領袖(Business, technology and innovation leaders)」之一，係唯一一位港人上榜，同榜仲有美國總統特朗普(Donald Trump)，可謂揚名國際，說好香港故事！

評審大讚Bonnie一直有份推動上市公司董事多元化，而港交所今年開始禁止董事會「全男班」或「全女班」，單一性別董事會由2022年的800個，暴跌至2025年初的85個，只佔上市公司的3%。同時令佢成功入榜。

唔講唔知，Bonnie仲係聯席營運總監嗰陣，當時正值新冠疫情，餐廳「晚六朝五」禁堂食，佢會為同事準備簡單嘅餐盒(meal kits)，等大家唔怕肚仔餓，係同事愛啊！

至於其他上榜嘅女性仲有半導體女王蘇姿丰(Lisa Su)、美國體操天后比莉絲(Simone Biles)等，而今年引起全球熱話嘅人工智能(AI)公司DeepSeek首席執行官梁文鋒亦榜上有名。