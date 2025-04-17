同程旅行擬收購萬達酒店管理香港

截至去年12月底止，萬達酒店管理(香港)錄除稅後溢利淨額為2,156.3萬港元，按年多85.49%。

同程認為，新收購目標擁有許多完善的高端酒店品牌組合，其在國內市場具有高影響力。此外，對方集團的管理團隊經驗豐富並擁有深厚的行業專業知識。這些都將增強公司在高端酒店的競爭力，從而進一步鞏固其於行業內的地位。另一方面，公司相信，通過輸出其深厚的行業洞察力、市場營銷經驗及酒店營運管理實力，將為對方集團增強實力。因此，公司相信股權轉讓將為雙方帶來巨大的協同效益。

萬達酒店發展隨後發布公告指，假設初步代價不作調整，公司預期出售事項將為集團提供估計所得款項淨額約24億港元，及料出售事項將產生收益約17.3億港元。交割後，集團預期在保留有關款項作為一般營運資金或未來投資後，在適用法律允許之情況下，將建議以股息的方式向股東分派全部或大部分所得款項淨額。

該企認為，出售事項將使公司解鎖酒店管理業務分部的部分價值，原因為鑑於投資者對公司另一業務分部即投資物業租賃業務持保守態度，公司認為股份當前交易價格低於其實際價值。此外，集團將能繼續專注於目前的投資物業租賃業務，並有意將投資業務多元化，以涵蓋文化及旅遊業並尋找及物色合適的國內外投資機會。