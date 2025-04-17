健威花園海景兩房劈價14%　售533萬呎價跌穿1.2萬元

港島屋苑都要劈價吸客，北角健威花園兩房單位，減價約14%，以533萬元成交，呎價約11,978元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園A座高層4室，實用面積約445方呎，兩房設計，望部分海景，減價87萬元，獲買家以533萬元承接，減幅約14%，呎價約11,978元。

●中原鄭偉倫稱，跑馬地金光大廈低層D室，實用面積約456方呎，兩房間隔，以580萬元放售，現以523萬元沽出，呎價約11,469元，新買家為同區租客，原業主則於2012年以585萬元購入，約13年帳面蝕讓62萬元，貶值約11%。

－－－－－－

九龍區

●中原蔡邦基表示，何文田半山壹號半山徑17號中層戶，實用面積約1,137方呎，套三房加工人套房間隔，以1,951萬元易手，呎價約17,159元，原業主於2009年11月以1,558.1萬元購入，持貨近16年帳面獲利392.9萬元。

●世紀21富山(香港)劉倩彤稱，樂富聯合大樓唐樓連錄成交，包括一個低層G室，實用面積約203方呎，開放式設計，望內園景，約4個月前叫價200萬元，減價至153.8萬元成交，呎價約7,576元，原業主於2019年以170萬元購入，約6年帳面蝕讓16.2萬元。

－－－－－－

新界區

●中原陳炯炫表示，將軍澳天晉II第3A座高層B室，實用面積約1,000方呎，套三房間隔，另設工人套房，以1,680萬元成交，呎價約16,800元，原業主於2013年2月以約1,639萬元購入。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔5座中層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，叫價約610萬元，日前議價後以568萬元易手，呎價約11,983元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海﹒駿岸6座高層E室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望園景，放盤約3個月，原先叫價750萬元，累減72萬元，以678萬元獲買家承接，減幅約10%，呎價約13,642元，約9年帳面跌價約13%。

●利嘉閣郭建民指，沙田中心海寧大廈中層G室，實用面積約310方呎，原則兩房間隔，望河景，叫價500萬元放售單位，放盤僅約1個月，以437萬元售出，呎價約14,097元。

●中原侯惠良稱，大圍區本月暫錄約21宗二手成交，其中金禧花園4座中層G室，實用面積約328方呎，兩房間隔，叫價約498萬元，日前議價後以468萬元獲承接，呎價約14,268元，新買家為上車客。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園3座中層F室，實用面積約1,370方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,750萬元，日前雙方議價後以1,672萬元沽出，呎價約12,204元，新買家為同區家庭客。

●中原麥偉成稱，粉嶺及上水4月暫錄近50宗二手買賣，粉嶺牽晴間7座中層D室，實用面積約386方呎，兩房間隔，叫價約438萬元，議價後以425萬元易手，呎價約11,010元，新買家為外區客。

●美聯吳偉文表示，粉嶺碧湖花園3座中層A室，實用面積約489方呎，三房間隔，獲同區用家垂青，單位近期叫價約445萬元，經議價後以443萬元成交，呎價約9,059元。

●中原王勤學指，元朗4錄約65宗二手買賣，昨日錄約4宗，包括YOHO TOWN 5座高層G室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價490萬元，零議價沽出，呎價約12,468元，新買家為上車客。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居8座高層F室 ，實用面積約441方呎，兩房間隔，原先叫價398萬元，最終以372.8萬元沽出，呎價約8,54元，減幅約6%。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居12座高層J室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲區外客擁綠表資格，家人居住鄰近屋苑，方便日後互相照應，原業主累減27萬元，未補價第二市場以393萬元購入，呎價約6,639元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋翠寧花園4座高層D室，實用面積約592方呎，三房兩廳，新買家為外區綠表客，原業主有約8萬元的議價空間，未補價第二市場以362萬元成交，呎價約6,115元。

●中原張志豪稱，荃灣昇柏山左翼低層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，去年12月叫價610萬元，上月調低至558萬元，再減40萬元，以518萬元沽出，呎價約9,923元，屋苑今年罕見呎價低於1萬元，原業主持貨約兩年，帳蝕100萬元，貶值約16%。

－－－－－－