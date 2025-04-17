西貢新盤錄逾2千張入票 啟德盤2伙相鄰戶售逾1億元
2025年04月17日 20:58
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西貢十四鄉大型項目低價出擊後，市場反應熱烈，首日已錄得逾2,000張入票，為市場逾半年來收票量最高。啟德豪宅項目獲大手買家斥資逾1億元購入兩伙相鄰單位。
●西貢十四鄉SIERRA SEA首日接逾2,000票
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周四(17日)首日收票反應理想。市場消息指，項目首日已接獲逾2,000張入票，按第一張價單提供158伙計，暫錄得超額認購近12倍。是日示範單位參觀情況踴躍，單日錄得約4,500參觀人流，較首日更多出約兩成。項目聯同九巴及城巴於復活節假期間，舉辦免費乘車日，接載市民往返西沙GO PARK。
●啟德MIAMI QUAY I 加推65伙
會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，周四(17日)加推價單5號，提供65伙，折實平均呎價約24,187。加推單位涵蓋9伙一房及56伙兩房，實用面積315至500方呎。最高折扣12%，折實價745.3萬至1,279.7萬元，折實呎價約23,158至25,594元，並設一籃子現金回贈。項目推出6伙特色單位於下周一起招標出售。
●大手客斥資逾1億元購入啟德天瀧相鄰單位
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周四(17日)售出兩伙相鄰四房單位，總成交金額逾1億元。其中，第1座16樓A室，為實用面積1,428方呎，以5,550萬元成交，呎價約38,866元。相鄰的B室實用面積1,258方呎，以4,502萬元沽出，呎價約35,787元。兩伙由同一組買家購入。
●何文田站瑜一‧天海三房呎售約28,866元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(17日)通過招標售出第1B座21樓A室，為實用面積960方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價2,771萬元，呎價約28,866元。據悉，買家為內地客，早前到項目現樓參觀，認為前往高鐵站便捷，故購入單位。整個瑜一系列項目已累售564伙，套現逾90.9億元。
●馬頭角南首一房成交價583萬
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，今(17日)以583.55萬元沽出一房單位，為25樓A3室，實用面積263方呎，呎價約22,188元。
●元朗洪水橋滙都尚餘最後45伙待售
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，周四(17日)售出兩房單位，為3座2樓A10室，實用面積442方呎，以444.1萬元成交，呎價10,055元。集團執行董事關堡林表示，連同上述成交，項目於4月暫沽44伙，早前錄得有頂層特色戶以呎價12,259元成交。全盤累積售出980伙，佔總數逾95%，僅尚餘最後45伙可供出售。
●北區高爾夫‧御苑錄「一客兩食」
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，錄得「一客兩食」成交。有大手客斥資2,621萬元購入兩伙相鄰的三房單位。當中，5座23樓A室，實用面積960方呎，以1,302萬元成交，呎價約13,563元。另一伙為5座23樓B室，面積相約，成交價1,319萬元，呎價約13,740元。