西貢新盤錄逾2千張入票　啟德盤2伙相鄰戶售逾1億元

西貢十四鄉大型項目低價出擊後，市場反應熱烈，首日已錄得逾2,000張入票，為市場逾半年來收票量最高。啟德豪宅項目獲大手買家斥資逾1億元購入兩伙相鄰單位。

●西貢十四鄉SIERRA SEA首日接逾2,000票

●啟德MIAMI QUAY I 加推65伙

●大手客斥資逾1億元購入啟德天瀧相鄰單位

●何文田站瑜一‧天海三房呎售約28,866元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(17日)通過招標售出第1B座21樓A室，為實用面積960方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價2,771萬元，呎價約28,866元。據悉，買家為內地客，早前到項目現樓參觀，認為前往高鐵站便捷，故購入單位。整個瑜一系列項目已累售564伙，套現逾90.9億元。

●馬頭角南首一房成交價583萬

●元朗洪水橋滙都尚餘最後45伙待售

●北區高爾夫‧御苑錄「一客兩食」