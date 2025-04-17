美股道指跌近500點　聯合健康績後暴瀉18%

美國大型藍籌股、道指成分股中權重最高的「股王」聯合健康業績爆雷，並且下調了全年業績指引，股價周四早市一度挫18.58%，低見476.29美元，連帶拖低整體大市表現。道指跌487點，報39,184點；標指升22點，報5,298點；以科技股為主的納指升33點，報16,340點。

聯合健康旗下保險業務行政總裁底湯普森(Brian Thompson)去年12月遭當街槍殺後，美國主流民意卻反而同情行兇者，甚至出現了抵制聯合健康的聲音，嚴重打擊了該公司的業務。根據外國媒體的說法，被捕的疑兇是因為不滿該公司的承保條件過於苛刻、經常拒保。而刺殺事件發生後，由於輿論發酵的影響，美國民眾對於聯合健康的印象大打折扣。

形象受到重挫的聯合健康截至3月底止一季收入為1,095.75億美元，按年增長9.79%，惟差過市場預期的1,115億美元；經調整每股盈利為7.2美元，同樣遜預期。該公司更將全年經調整每股盈利指引，從原來的29.5至30美元，下調到26至26.5美元。

投資者的焦點仍在於關稅及經濟前景。聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟增長似乎正在放緩，關稅可能會對國內生產總值(GDP)及市場情緒構成壓力。他又強調，局方必須防範關稅驅動的物價上升，演變為持續的通脹壓力。

鮑威爾未有提及對利率政策的觀點，但從他的言論可見，目前聯儲局正處於支撐經濟還是對抗通脹的兩難之中。美國10年期國債孳息率略為走高，周四曾高見4.329厘。

曾多次揚言要解僱鮑威爾的美國總統特朗普，再次於社交媒體公開批評聯儲局減息太慢。特朗普稱，聯儲局應該像歐洲央行那樣快速減息，又謂「鮑威爾的離職來得不夠快」。鮑威爾的任期按規定會在明年5月結束。