東方日報B1：貿戰重擊　全球經濟響警　估今年增長不足2%

受關稅戰影響，中國和美國今明兩年經濟增長預測同遭下調。

全球貿易戰升級打擊各國經濟增長和前景，最新滙豐環球研究和國際評級機構惠譽均調低全球今、明兩年經濟增長預測。其中，滙豐環球研究估計這兩年全球經濟增長跌至2.3%，原先數字為升2.5%和2.7%。惠譽更預期，今年全球經濟增長放慢至2%樓下，是撇除疫情以外的16年低位。要留意，上述機構的下修數字行徑，反映美國總統特朗普祭出的關稅影響全球貿易既有秩序，貿易壁壘只會有增無減！

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃預告，該機構即將發布的經濟增長預測會被「顯著下調」，雖未至於陷入衰退，但貿易保護主義長遠會損害生產力，競爭的減少則會削弱創新，敦促大國降低關稅和非關稅壁壘。

今次滙豐除了削全球今明年經濟預測，還一併調低「貿戰風眼」中美兩國的經濟預測，且認為這兩大經濟體陷入現狀的時間愈長，對全球經濟增長的負面影響愈大。

聚焦內地經濟前景，該行最新將今年數字由4.8%降至4.3%，明年由4.5%減至4%，又估算美國每提高10%關稅將拖累內地經濟下降0.3個百分點。至於通脹數字今年調低至0.2%，明年由0.9%降至0.8%。

滙豐提及，中國似決心由內需中尋求增長動力，並料內地早前宣布提高最低工資標準、加強公共服務和社會福利等措施將全速推進的同時，也會透過擴大國家補貼以吸收部分出口導向商品。

美國經濟方面，該行下調今明兩年增長預測0.3個百分點和0.5個百分點，至1.6%和1.3%，同時將今年通脹預估數字升至2.9%，明年更達3.1%。不過滙豐提及，關稅之下也有「相對贏家和輸家」，譬如是巴西等對美國進口關稅敏感度較低的國家，應可受惠內地和歐盟的財政刺激措施，免疫力更強。

評級機構惠譽料今年全球經濟增長只有1.9%，較3月預估的2.3%下調0.4個百分點，並將中美兩國今年經濟增長預測下調0.5個百分點，至3.9%和1.2%；又認為美國對中國貨關稅會在一段時間內保持在100%以上，明年才回落至60%，而且關稅升級將嚴重打擊中美貿易往來，由於短期內進口替代或貿易轉移的空間有限，美國供應鏈受不利的衝擊相當明顯。

不僅如此，惠譽同時認為關稅戰將令亞太區銀行前景風險升溫，並認為內地大規模刺激措施將令內銀盈利持續受壓，港銀則因房地產行業低迷，連累不良貸款增幅屬亞太地區最勁。

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新發表報告稱，由於貿易緊張局勢加速了衰退，導致企業蒙受損失，推遲投資和招聘，料今年全球經濟增長將放緩至2.3%。

隨着中美貿易緊張關係膠着，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇在外媒撰文指，「中美貿戰是一場無贏家惡性競爭」，又指特朗普向中國大徵關稅目的非重振本地經濟，而是要使中國坐上談判桌進行另一場「特式」交易，但相信中國不會輕易屈服。

至於貿戰2.0在全球上演之際，南韓央行昨一如預期維持利率不變，指標利率維持2.75厘。議息聲明指，當地目前通脹穩定，後續將評估美國關稅變化、南韓政府推出的刺激措施等影響。