內地政策助擴住房需求　北上深限購可續鬆綁

自本周中國國務院官員明確指出，促進樓市止跌回穩的重要手段，是收購存量商品房用作保障性住房，多隻內房股伺機「復活」連彈兩日。券商平安證券報告指，隨着各地政府在收購主體、價格和用途方面獲得更大自主權、城市更新的加速，有望不斷擴大住房需求，且在樓策推動下，預料北京、上海、深圳的限購措施仍有進一步放寬空間。

儘管今年首季整體樓市成交延續弱復甦的趨勢，但據平安證券測算，按照城中村改造100萬套均通過貨幣化安置方式，全數轉化為購房需求的話，料可消化35個重大城市的存量現房庫存約36%。

該券商測算，今年至2030年全國潛在商品住宅需求中樞為8.76億方米，而去年全國商品住宅銷售面積為8.14億方米，雖稍低於上述中樞水平，但中期潛在住房需求依舊旺盛。同時，國務員高官提出要聚焦城市新市民、住房困難群眾關切，調整完善相關政策，支持居民剛性和改善性住房需求，故該券商料「北上深」的限購仍有鬆綁空間。

高盛稱樓市現穩定迹象

高盛分析師據報亦認為，已看到內地樓市出現一些穩定迹象，特別是一線城市，無論是房價或土地拍賣活動，最近表現均相當強勁。該分析師預期，接下來數月內樓市可能獲得更多支持。近期多地積極推補貼樓策，如青島市多部門日前提出12條政策，用以促進消費、活化房地產市場，提及在青島市買一手樓，可為二孩及三孩家庭分別發放5萬元(人民幣‧下同)及10萬元購房補貼。