黎家聰：聯儲局繼續觀望　市場幻想破滅

周三晚(17/4)，在鮑威爾講話發表後，美股三大指數全線走低，標普收跌2.24%，道指收跌1.73%，納指收跌3.07%。科技七巨頭中，英偉達跌幅最大，盤中最低跌約10.5%，收跌近6.9%。此前，英偉達據報被美國政府限制其H20晶片對中國的出口。受市場悲觀情緒影響，黃金繼續上漲。

對於鮑威爾的講話，其實可以用一個成語就可以總結，就是靜觀其變。鮑威爾在講話一開始已表明，聯儲局的使命是實現最大就業和價格穩定，這就像在強調聯儲局不會為救市而採取行動。他表示，新一屆政府的政策尚在成形階段，其對經濟的影響高度不確定。他亦指出關稅幾乎必然會推升短期通脹，而其影響甚至可能持續更久。他表明在獲得更清晰信號之前，不急於調整貨幣政策立場。

其實鮑威爾的說法合符邏輯，符合現實，然而市場卻在鮑威爾講話後大跌，認為沒有救市措施就是「鷹派」，顯然，這僅是一個現實與理想不符，幻想破滅的狀況，未來就是期望太大，沒理由因此就引發太大規模恐慌，而收市前的強力反彈亦反映此點。

當然，這不是在說後市會更好。事實上，中美局勢並沒有明顯緩和，白宮對中國進口商品的關稅已提高至245%，而早前的半導體、智慧手機和電子產品的關稅豁免也被美國總統特朗普澄清這些產品仍需繳納現有的20%芬太尼關稅，只是轉移到另一種關稅類別，並承諾未來1到2個月內將加徵關稅。

早前的確有些不錯的數據出爐，3月零售銷售額(未經通脹調整)按月增長1.4%，創下兩年多來最大漲幅。其中汽車銷售額飆升2.1%。可是，若你細心解讀的話就知道這只是消費者正搶在關稅徵收前的突擊消費，看似不錯的數據實際上隱藏了對關稅未來的恐慌，這也預示着未來的數據將走軟。

對於昨晚焦點的半導體，其實晶片禁令並非最大的問題。更大的問題在於這種政治環境下，當總統能在一夜之間抹去企業數十億美元的研發與資本支出時，根本沒有企業能有信心做任何投資。這創造了一個不確定性與企業投資不足的循環，不僅影響當前收益，也影響未來收益。

從技術面去看，以標普500指數為例，早前的反彈其實已到了下跌以來的50%位置。而恒指亦有差不多的狀況，期指曾上過50%位置的21800點附近，便隨即下跌。看來這次反彈已差不多到頂，料將隨市場的悲觀情緒再向下探。恒指預計將回落至19,500至21,000點。當然，這樣的局勢隨時可以因特朗普一句話而改變，因此不論是樂觀還是悲觀，做好風險管理才是現時最重要的事。

富途安逸(富途證券國際)董事黎家聰(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)