鄧聲興：美關稅政策或動搖美元全球儲備貨幣地位

在近日美國關稅政策的不確定性等衝擊下，全球市場和多個行業的風險加劇，連鎖反應帶來流動性危機，美股、美元乃至被視作零風險資產的美國國債均屢次出現恐慌性拋售。10年期美債孳息率上周一度在5天內飆升逾40點子，創逾20年來的最大單周漲幅，令市場出現恐慌性拋售。

截至4月14日，10年期美債孳息率仍維持在高位，約4.469%。同時，截至4月11日下午，美元指數跌穿100關口，對瑞士法郎創10年新低、對歐元亦跌至近三年新低。顯示市場對美債為避險資產和美元資產的信心出現危機，資金逃離美債美元轉入其他避險資產，帶動金價創新高。

現時「特朗普2.0」正面臨美國「貧富差距懸殊」與「政府債務壓力」兩大難題，特別是化債問題。美國目前的國債總額已達36億美元，佔國內GDP的120%以上，並且仍在快速上升，每年需要支付超過1萬億美元的利息，今年有3萬億美元債務到期，對美國經濟有不小的壓力。料其會主要透過調整產業和金融資本的關係以重置資本結構，通脹貶值、金融抑制等手段解決相關風險和問題，所以「關稅」等系列動作的初衷不排除是有暗藏布局，真正的意圖是解決美國的相關風險。

而美債作為支撐美國政府和經濟的重要根基，其利率上漲會為美國財政部帶來債務利息的增加，如果利率保持在高位，則當美財政部增加債務或尋求對到期美債續期時，承擔的利息負擔也會更加沉重。隨着利率上升，美國每年新增的利息支出或高達1.2萬億美元，相當於美國聯邦預算的五分之一。因此，特朗普的「關稅算盤」不僅沒能解決問題，更重了政府債務壓力。而債息的波動取決於投資者預期金融市場是否將保持穩定，故令美國不得不重新審視「關稅策略」，宣布「對等關稅」計劃暫停90天。

此外，特朗普亦忽略如美國現有的勞務狀況和基礎設施等是否支持其重建製造業，及關稅衝擊帶來的必然性物價上漲等。製造業重建都需要時間逐步實現和相關設施的支持，物價上漲會進一步影響民眾生活及消費情緒，進而推動美國經濟衰退的機率上升和政治動盪，以更難另其有足夠的底氣令各國屈服。並且從目前已經超越正常的對政策不確定性的反應，其計劃或難以實現。當前關稅系列動作或將削弱美國經濟，並動搖美元全球儲備貨幣的地位。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(筆者未持有上述股份)