道指收跌527點　聯合健康瀉兩成　港股ADR偏軟

美股長假期前夕(17日)個別發展，美國關稅政策不確定陰霾，加上道指重磅股聯合健康(UnitedHealth)調低全年盈利預測，拖累道指一度急跌719點，收市跌幅略為收窄。

道指周四(17日)收市報39,142點，跌527點或1.3%。納指報16,286點，跌20點或0.1%。標準普爾500指數則報5,282點，升7點或0.1%。美股周五(18日)假期休市，總計本周一至周四，道指及納指分別跌2.66%及2.62%，而標指則跌1.5%。

反映中國概念股表現的金龍指數跌0.42%；港股預托證券(ADR)收報21,229點，較本港收市低166點或0.78%。

美國醫療保險巨頭聯合健康首季業績雖然扭虧，但輕微差過市場預期，以及調低全年盈利預測，拖累股價急瀉22.4%，為表現最差道指成分股；消息亦拖低其他醫保股，Humana跌7.5%；不過，禮來(Eli Lilly)一隻研發中的減肥藥療效數據理想，刺激股價抽高14.3%。

其他重磅股，英偉達(Nvidia)跌勢未止，收市跌2.9%；而英特爾(Intel)及特斯拉(Tesla)分別跌1.56%及0.07%；相反蘋果公司(Apple)升1.39%；Nike反彈4.1%，為升幅最大道指成分股，波音亦升3.5%。

美國勞工部公布，截至4月12日止一周的新申領失業救濟金人數減少9,000人，至21.5萬人，少於預期的22.5萬人；不過截至4月5日止一周的持續申領失業救濟金人數則增加4.1萬人，至188.5萬人，高過預期的187萬人。

紐約聯儲銀行總裁John Williams接受外媒訪問時表示，聯儲局短期內毋須調整利率，指經濟前景存在很大的不確定性，關稅上調推高價格壓力，今年經濟增長率可能會降至1%以下，失業率將由目前4.2%，上升到4.5%至5%，強調當局必須確保關稅不會造成通脹持續高企。