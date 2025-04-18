美國黃金庫存現「回流」潮　屬14個月首見

外媒報道，早前交易商擔憂美國可能對進口黃金徵收關稅，自去年12月起，紛紛將黃金空運至紐約；不過，據最新數據顯示，黃金正被運回原出發地的瑞士。

瑞士海關周四(17日)數據顯示，3月瑞士從美國進口的黃金數量，增加至13個月來新高的25.5公噸，高於2月的12.1公噸；而出口至美國的黃金則較上月下降32%，至103.2公噸。

另外，芝交所(CME Group)旗下的Comex每日數據顯示，美國Comex核准的倉庫連續8個交易日出現黃金外流，創14個月來首見，反映出早前由於重大市場失衡所導致的美國期貨溢價現象，正在逐步回落。

在去年12月至今年3月期間，價值超過800億美元的黃金、白銀與鉑金被運往Comex倉庫；但隨着美國早前宣布將貴金屬排除在「對等關稅」之外，黃金和白銀等貴金屬正慢慢回流到瑞士。

Comex的黃金庫存自4月4日創下4,510萬安士的歷史新高以來，已減少150萬安士，相當於48億美元，目前庫存為4,360萬安士。事實上，去年11月特朗普當選總統的時間，當時僅有1,710萬安士。

1名瑞士精煉廠人員表示，目前從美國金庫運出的部分黃金，正在運回瑞士，瑞士是全球最大的黃金精煉與中轉中心。但他也補充說，目前美國黃金流出狀況仍屬溫和，因為美國倉庫中的黃金，依然是市場面對廣泛不確定性時的重要避險工具之一。