因創辦人一舉措 印度人氣Call車平台面臨倒閉...

外媒報道，於印度當地評價極高的Call(叫)車平台BluSmart，因創辦人挪用大筆公司資金購買豪宅等奢侈品遭當局調查，目前平台被全面停止營運，面臨倒閉局面。

印度Call車平台龍頭Uber和Ola的營運一直在當地為人詬病，車輛狀態不佳、不時在最後一刻取消乘客訂車；而BluSmart以電動車為號召，加上不允許司機取消訂單，深受當地消費者青睞。

不過，印度證券交易委員會(SEBI)日前揭露，BluSmart創辦人因不當運用資金的情況後，周四(17日)暫停服務，又指「若未能在未來90天內恢復服務，則會啟動退款」。

據指，BluSmart創辦人掌控的另家公司Gensol Engineering擁有BluSmart旗下大部分的電動車，Gensol Engineering以租賃方式租予BluSmart；不過，在Gensol Engineering的資金枯竭後，BluSmart亦不得不停止營運。

SEBI稱，Gensol Engineering向不同的政府機構申請貸款，總額高達97.8億盧比，資金應用於添購電動車，惟被BluSmart創辦人佔為己有，部分資金被挪來買奢侈品，其中包括一座叫價7億盧比的豪華公寓。