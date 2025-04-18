退休人士經濟衰退如何自保？《富爸爸》作者4招教路

在特朗普關稅戰的陰霾下，環球股市極為波動。知名投資理財暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)表示，面對經濟衰退，警告將有數百萬人將會失業，並向可能深陷務危機的退休人士，提出4道解方。

外媒報道，羅伯特清崎除了警告美元將被徹底摧毀，作為加密貨幣大好友的他，建議投資者購買比特幣，並持有黃金和白銀以保住財富。

1.考慮另類投資

他認為，傳統金融市場存在不確定性，不應完全信任貨幣市場、股票市場和中央銀行。因此，應該分散投資於具有現金流的資產，例如房地產、石油、商業、黃金、白銀和加密貨幣等。

2、假設退休後不會減少開支

他又提到，由於預期壽命更長、生活方式更健康，退休人士能夠比過去更長壽、生活更充實。因此，人們退休後的支出往往比工作時更多，至少在最初幾年是如此。

在心理上，人們不想在退休後降低生活水平。除此之外，醫療保健等成本往往會大幅上漲，養老需要大量資金。

3、降低稅務負擔

另外，美國稅收繁重，即使退休亦可能需要背負沉重稅項，因此，「能增加財富、又能降低稅負」的投資方式十分重要。不過，他並沒有指明那種產品。

4、不要指望政府的退休計劃

事實上，羅伯特清崎長期批評美國的僱員退休計劃，固定收益計畫為員工提供了一定數額的收入，但在《僱員退休收入保障法》出台後，退休收入的責任就落在了員工身上。

導致沒有受過金融教育的人無法「負責任地投資他們的退休基金」，即使他們與財務規劃師合作，但亦不一定符合其的最佳利益，並重申「解決的辦法就是投資於另類資產」。