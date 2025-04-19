東方日報B1：美議員促美銀摩通　棄承銷寧德港上市

中美關係在「狂人」特朗普重返白宮短短3個月內迅速惡化，更大有從關稅戰延伸至金融戰的氣息。繼去信英偉達(Nvidia)「查家宅」後，特朗普的黨友、眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆理納，再去信摩根大通和美國銀行的行政總裁，促請他們「有錢唔賺」，退出車用電池世界「一哥」寧德時代來港首次公開招股(IPO)、集資最少50億美元的大茶飯。

寧德時代今年初已遭美國國防部列為軍工企業。穆理納稱，擔任該企來港上市的保薦人，置摩通和美銀，乃至美國投資者於「監管、財務及聲譽風險」，兩行如同助長種族滅絕(指控寧德時代在新疆強迫勞動)、削弱美國工業云云。如果兩家華爾街大行不立即棄任，就須回應21條問題，範圍包括風險評估、合規章程，以及可能觸犯的美國法律。

摩通和美銀拒絕評論事件。寧德時代則稱，上述眾議院委員會信函內的指控不實，公司從未參與任何軍事相關的業務或活動。

觀乎特朗普上台以來對華政策比首個任期激進得多，中美經貿脫鈎的消息層出不窮，市場已經開始就更嚴峻的地緣政治局勢運籌。據報加拿大投資研究機構BCA Research把台海未來12個月發生軍事衝突的機會率預測提高至35%，攻台由5%升至10%，直言這是因為近月中美經貿關係急轉直下，華府迄今做的似是要永久損害中國經濟增長。

德意志銀行則向外媒透露，觀察到有中國客戶減持美國國債，從美元資產撤出，開始關注德國國債等，預期歐洲優質債券、日本國債和黃金最有望成為上述中國投資者的新歡。

國務院周五舉行的常務會議則重申要加緊逆周期調節，着力穩定就業和外貿，促進消費和內需，大力提振民間投資積極性，並持續穩定股市、推動房地產市場平穩健康發展。中國銀河證券首席經濟學家章俊評論，預期中央和監管機構會再出招穩股市，制訂更精細的政策，推動中長期資金有序入市。

商務部披露，內地今年首季實際使用外資金額(FDI)為2,692.3億元，按年跌幅由首兩個月的20.4%，縮至10.8%，主要是3月份按年增長13.2%。