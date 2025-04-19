上海復旦︰對等關稅影響小 FPGA晶片尚要追趕
2025年04月19日 08:02
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每逢市場炒作晶片國產化，上海復旦(01385)都會「落鑊」，股價今年累飆約70%。這家以可編程化晶片(FPGA)為賣點的校企昨日舉行年度業績發布會，總經理施雷表示，近期公司產品的價格總體平穩，業務以國內市場為主，美國徵收對等關的影響較小。
內需不足令人憂慮「內捲」之際，他坦言企業都會面臨價格競爭和挑戰，公司會把精力放在新產品的研發上，推出有競爭力的產品，並在新領域拓展銷售，努力保持較好的毛利率水平。
上海復旦去年收入增長僅得1.5%，研發開支卻佔收入31%之多，連中芯國際(00981)和台積電都望塵莫及。施雷預計今年研發投入「仍將保持一定的強度」。他表示，公司的FPGA主力產品為28納米製程，新一代製程的也在逐步發展和導入，跟國外龍頭的差距除了在於製程與市佔率，還有軟件易用性，得繼續努力。
就英特爾(Intel)日前蝕讓FPGA業務Altera的控股權，施雷相信是Intel「根據其自身戰略作出」的決定；隨着人工智能(AI)應用需求增加，FPGA能發揮並行計算、靈活、可編程等技術特點，獲得新的應用空間。
董事長蔣國興表示，近兩年半導體行業面臨周期調整，且受各種貿易形勢影響，但國民追求美好生活，加上技術不斷發展，晶片領域「始終有很好的發展空間」。
施雷表示，去年公司主要產品線的銷量都有所增長，例如安全與識別產品線，作為首家獲得無線充電聯盟(WPC)認證的國內安全晶片供應商，無線充電安全模塊銷量正在逐步攀升，「一碰即付」與「一碰即連」領域的產品得到客戶高度認可；智能電錶微控制器(MCU)銷售額和銷售量有顯著增長，於車規晶片領域亦有一定出貨。
「車規」的晶片規格要比一般消費電子嚴格得多，關鍵是耐用，且在極端環境都能正常運作。中芯說過，其廠房要由消費級逐步升級至車規，可見車規晶片並非建了廠就能獲得認證。