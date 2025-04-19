【錢夫人巡舖】定存息密密增有咩計？呢間銀行畀到4.88厘

近年銀行的「層層疊」(即敍造一定時長的定款，年利率會愈趨遞增)優惠存款五花八門，最新東亞銀行也推出「密密增」活期存款優惠，適用於全新顯卓私人理財/顯卓理財客戶。

由即日起至4月30日，於推廣期透過分行成功開立東亞「密密增」活期存款，由申請當日至 5月1日的第一階段，以及5月2日至6月9日的第二階段，年利率同樣為2.2厘；至第三階段(即6月10日至7月2日)，年利率會升至3.1厘；第四階段(即7月3日至7月31日)，年利率更有4.88厘。優惠由存入港元30萬元起跳，上限5,000萬元。

另中信銀行由即日起至2025年4月30日，登記大富翁存款並存入合資格存款，同時存入最低存款額港幣10,000或以上，享額外年利率。新舊客戶由登記日至2025年5月31日的首階段，均享2.08厘年息，6月1日至30日的次階段為3.08厘，7月1日至31日為4.68厘。

中銀香港則最新向一批年齡介乎11歲至17歲的青少年新生代埋手，由即日起至6月30日，11至17歲的客戶只需經手機銀行成功開立帳戶，並存入指定新資金，可享迎新獎賞及港元定期儲蓄存款年利率高達4.8厘。

創興銀行全新「悅秀理財」客戶，在開戶後首3個月內之儲蓄存款，可享3.8%年利率額外獎金獎賞，只適用於首1萬港元至20萬港元之儲蓄存款，定期存款不計算在內。