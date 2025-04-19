【理財Campus】不幸淪為「月光族」？9點理財錯誤逐個捉

月薪40萬元衰過月入萬五元？更不幸淪為「月光族」？如果跌入理財誤區，即使人工可觀也難以滾大財富，更勿論達致財富自由，實現人生目標。

1. 沒有財務計劃

無財務計劃是其中一個最可怕的錯誤，意味着對於手上資金的日常使用情況漫無目的，一旦財務遇上困難只能被動應對，甚至難以周轉。因此，應及早制訂全面的財務計劃，對收入、開支、儲蓄及投資進行規劃。每月一出糧宜即把資金分成多份，部分用來儲蓄，平時宜習慣記帳，監察資金流向。

2. 易陷衝動消費

網購大行其道，消費者往往禁不住衝動消費，購買不必要的物品，如果瘋狂「碌卡掃貨」而又未能「找卡數」，分分鐘導致債台高築，加快耗盡積蓄之餘，更妨礙累積財富，並長期承受財務壓力。

對於日常開支，市民宜制訂預算，例如把必需品開支優先處理，娛樂消閒開支設定限額。購物前則宜分清楚「需要」及「想要」，或者可以設定24小時冷靜期，看看之後是否仍有需要購買。平常手機收到商家傳來的宣傳廣告或訊息，不妨及早刪除，避開誘惑，以免衝動消費。

3. 不設緊急基金

理財專家勸導消費者要準備3至6個月的應急錢，這筆資金宜足以應付每月衣食住行的必要開支、每月儲蓄或一些必要性供款。

須留意，平時儲蓄的款項都應計算在內，儲蓄計劃任何時候都不應該受到影響，就算一個月無收入，應急基金都要確保儲蓄計劃定期有進帳。

如果無設置緊急基金，萬一需要應付醫療開支或突然失業等，霎時間可能要依賴信用卡或借貸去應付大額開支。

4. 太依賴信用卡

電子消費盛行，無現金交易成大勢所趨，零售商戶紛推應用程式（App）方便消費者交易，惟操作上大多需綁定信用卡，這樣極為容易引致衝動消費，例如快餐或咖啡連鎖店都推出App供顧客下單，如果經常「幫襯」，一個月「條數都幾襟計」，卡數就不知不覺累積。

「碌卡」屬先使未來錢，讓消費者先獲得服務或貨品，之後才清還卡數。惟信用卡只會帶來虛假的財務安全感，不少人「碌卡碌出禍」，當到期還款時，手上無足夠資金去清還卡數，每月只支付最低還款額（Min pay），未還清餘額最終會產生利息，高息債務長期累積後變得更難以償還，同時損害信用評分。

在還清現有債務前，應限制使用信用卡。如能力許可，每月盡量多還款，減少本金及利息負擔。

5. 懶理信用評分

只要曾持有信用卡，都會有個人信貸報告，當中所記錄的信貸評級，對於日後申請貸款，甚至求職都有重大影響，不少人在買車或買樓時才發現信貸評分不佳，屆時才補救恐為時已晚。

就打算置業而言，一般買家都需申請按揭貸款，但如果信貸評分不佳，銀行可能只願以較高利息或較低貸款額批出貸款，變相加重供樓負擔，借款人甚至有機會大失預算以致「撻訂」收場。

根據消費者委員會網站資料，信貸評分共分為A至J級10個級別，A為最好，J為最差。信貸評分愈高，借款人信貸相對穩健，能夠準時還款，出現壞帳的風險較低。

信貸機構參考借款人的個人信貸報告後，可能會向評分較高人士提供較佳的貸款條件，如較高貸款額、較低利息等。惟對評分低人士的貸款條件會較苛刻，機構有可能會拒絕相關貸款申請。有信貸資料服務機構綜合數據，發現如果借款5萬至7.5萬元，分24個月還款，A級評分人士利息僅約6厘，但I級評分人士利息可高達55厘。由此可見，定期查看個人信貸報告，及早糾正錯誤，以逐步恢復良好信用紀錄。

6. 忽視保險需求

保險常被忽視，更偶然聽到「傻仔先買保險」，有人認為保單年期普遍長達10年、20年，收益不算高，不知買來有何用。當它無派上用場時看似多餘，但如果遇上突發情況，手上又無足夠保險金，就可能面對財務崩潰。

人們投保原因眾多，包括希望在身故或失去賺錢能力後，為家人帶來保障，又或者在遭遇盜竊或災害時，為住所、坐駕或其他資產提供保障。保險的作用就是管理風險。投保後，等於將部分財務風險轉嫁保險公司；如果未投保，就要自行承擔財務風險。

在財務計劃中加入保險，對於保障自己、家人及個人資產，以至防範各種風險都極為重要。

你購買保險後，就會成為投保人，也可能是受保人。你向保險公司支付保費，作為要求保險公司為你承擔風險的代價，若遇上屬承包範圍的事故，就可提出索償。

財金界殿堂級投資大師蓋茨認為，人壽保險是21世紀家庭投資理財的最佳方式，只有保險才可以達到照顧家庭的目的，同時是送予自己及家人的最實際禮物。

7. 缺乏退休規劃

想要退休無憂，就要及早擬定及執行退休計劃。如果對退休無妥善規劃，最直接的後果可能就是退休後資金不足、依賴政府福利過活，或者不得不繼續工作。

通脹及預期壽命都呈現持續增長的趨勢，現代女性普遍比男性更長壽，為退休而準備對女性更是不容忽視，據富達國際調查，四成香港女性已開始為退休儲蓄，期望於62歲退休，雖然過半數人擔心退休後無法負擔醫療費用，惟僅35%考慮增加儲蓄。

根據調查，香港女性期望比男性更早退休，同時希望退休後每月擁有目前收入的67%的使費，相等於約2.4萬元。富達國際認為，女性愈早展開投資旅程，愈有助達到長線資產累積，除增加儲蓄，也可以主動利用投資。

8. 太遲開始投資

人們往往因為缺乏知識或怕蝕錢而不敢投資，延遲投資會錯過複息增長的機會，忽視投資更會在通脹下導致財富縮水。要學習財金知識，宜由淺入深開始，了解何謂股票、債券及基金，以及如何平衡風險與回報，平時可多留意專家及大行分析，以及多閱讀投資書籍。

投資項目方面，月供股票對於投資新手是明智之選，因其投資門檻低，不像買賣傳統股票般，須以一手作為單位，每月最少供款約1,000元即可買入高價藍籌股，且能降低投資風險。

若嫌本港股份入場太貴，其他股市也有相宜之選。美股對香港投資者向來具有吸引力，其投資門檻也不算高，買賣不限股數，即使是一股也可，惟需要考慮手續費，因為手續費是按次數收取。隨着港股未來可能改革最小交易單位，估計可以吸引更多散戶入市，尤其是高價及知名度高的股份料將更受歡迎。

總而言之，投資宜從小額定期開始，並嘗試多元化投資以分散風險，及早起步能獲得更大收益。

9. 稅務規劃欠佳

如果未有充分規劃稅務，當稅季來臨時，分分鐘出現高額意外開支，或因未預估稅款而面對財務壓力。較為理想的做法是，了解個人稅務狀況，記錄全年收入及開支等。如果財務情況及報稅複雜，不妨諮詢稅務顧問以優化策略。

許多人認為，稅務顧問的服務只針對富人，或認為自己根本不需要。不過在大多數情況下，聘請稅務顧問不失為明智之舉。香港的稅制雖然簡單，但並非一目了然，故提交優化的報稅表或建立良好的財務結構充滿挑戰。再者，稅務顧問為你節省的錢，可能比你花在他身上的錢多。