瑞安房地產王穎稱樓市有好信號　上海樓盤銷售壓力不大

王穎指，看到一些很好的信號，其實還是回到本質，就是房地產市場要走向更高質量的發展。她指，住宅市場本身而言，認為整個房地產市場的調整仍沒有完成。「暴雷企業的債務問題有沒有解決，保交樓是不是已經全部完成等等，這些問題都會對整個住宅市場有影響。」

王穎又稱，另外整個國家發展格局的變化對於過去一、二、三、四、五線全面開發的住宅市場，也會愈來愈走到更加理性和合理的位置，所以在一個準確的市場中提供好產品，還是能夠獲得好回報。

王穎提到，「我們在2025年的銷售(目標)主要是有上海的項目，包括翠湖六期風貌別墅。因為翠湖六期風貌別墅還是非常具備它獨特的地理位置和社區稀缺性，相信這一類項目銷售不是特別大的壓力，大家也看到中海順昌玖里完成了非常好的銷售目標。」