陳樂怡：華潤啤酒品牌高端化　前景看高一線

美國聯儲局主席鮑威爾表示，特朗普關稅上調幅度遠超預期，聯儲局可能陷入需同時控制通脹和支持經濟增長的困境。不過，他認為，聯儲局暫時仍有條件按兵不動，待形勢明朗化後，再決定政策方向，否認市場大跌時會降息救市。

美國滯脹風險升溫，減息路徑不明朗。美國續上調對華商品關稅，另外本周傳出歐美貿易談判缺乏進展，市場避險情緒高漲，金價再創新高。雖然內地首季經濟平穩渡過，惟第二季起風雲變色，外貿前景挑戰重重，市場下調今年內地經濟增長預測。企業盈利預測或有下行風險，恒指料上行空間有限，受制於22,000點關口。

受惠於營業額增長及降本增效，啤酒業務首兩個月未經審核的未計利息及稅項前盈利預計增速快於營業額增速。去年派息比率(不計特別息)提升至52%。

我們看好品牌高端化，今年原材料成本展望穩定。現價對應2025財年預測市盈率15.6倍，低於過去5年平均水平，目標價32.9港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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