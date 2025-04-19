陳鳳珠：美對關稅取態飄忽　宜分段低吸防守股抗波動市

美國在關稅戰態度搖擺不定，不斷宣布加徵關稅、延長實施徵稅時間，又或提供關稅豁免等，反映美國向全球展開貿易戰後未能達到原先預期的效果，並導致市場對美元資產失去信心，令美國不得不收回強硬的態度。

早前美國海關及邊境保護局(CBP)發布指引，將智能手機、手提電腦、電腦處理器、記憶體晶片及半導體製造設備等產品列入高額對等關稅豁免清單，並追溯至4月5日生效。美國將相關產品列入豁免清單，主要因其進口額度較高，加徵高額關稅將有機會拖低美國經濟增長及推高通脹。不過，美國總統特朗普隨後表示並未宣布任何關稅豁免，只是將部分消費電子產品轉移到另一個關稅類別。

去年美國從內地進口的商品總額為5,246億美元，今次涉及關稅豁免的產品來自全球的金額為3,300億美元，當中來自內地的金額約1,000億美元，因此約佔美國從內地進口的商品近兩成。據美國人口調查與統計局的資料，去年美國從內地進口最多的產品為智能手機，達到417億美元，其次為手提電腦，達到331億美元，兩者佔美國從內地進口商品總額的15%。由於相關電子產品佔美國進口貨品比例較重，若豁免關稅可有效降低生產成本，從而紓緩通脹的升溫壓力。

其實，美國約73%的智能手機及78%的手提電腦均在內地生產，當中蘋果公司(Apple Inc.)約八成的iPhone從內地進口，餘下兩成主要在印度及越南生產。若美國要向內地進口產品徵收145%的關稅，iPhone的售價或會翻倍。

另外，美國商務部表示對電子產品的關稅豁免只是暫時性，智能手機、手提電腦及無線耳機等獲關稅豁免的電子產品將被重新審查，或可能被納入對半導體行業的關稅中，半導體行業關稅有機會即將出台，因此市場仍要密切注視。

目前美國對關稅的取態仍然較為飄忽，因此短期的利好消息未能刺激投資氣氛，市場將繼續關注關稅戰，料環球金融市場仍然動盪。由於投資信心難以恢復，故預期大市仍然波動，投資者將偏好防守性高的股份，建議可分階段候低吸納。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)