郭家耀：國家隊護盤疊加刺激政策　有望減輕關稅戰衝擊

應對近日環球市場波動，國家隊出手增持中國股票資產，堅決維護資本市場平穩運行，並表示堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本。中央匯金公司表示，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

中央匯金是國有獨資公司，目前是20多家金融機構的控參股股東。中央匯金公司一直是維護資本市場穩定的重要戰略力量，是資本市場上的「國家隊」，發揮着類「平準基金」作用。

自2008年以來，中央匯金多次參與維護資本市場穩定工作，積極提升資本市場的內在穩定性。作為國有金融資本受託管理機構，中央匯金經營穩健，資產負債表健康。中央匯金每年獲得穩定的現金分紅，可動用的自有資金規模大，有助提供入市資金。經多年發展，中央匯金已建立起覆蓋短中長期限、成熟穩定的市場融資渠道，亦可獲得人民銀行流動性支持，為融資提供多樣選項。

中央匯金充分認可當前A股配置價值。隨着資本市場投資融資綜合改革深入推進，A股上市企業質量穩步提升，代表新質生產力和科技創新的上市企業佔比持續提升，A股核心資產的吸引力持續提升，總體估值處於相對歷史低位。中央匯金將加大配置力度，充分發揮耐心資本、長期資本作用。

另一方面，中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資亦增持ETF和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。中國誠通作為國務院國資委資本運營平台，堅定看好中國資本市場發展前景，後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大額增持央國企股票和科技創新類股票，當好上市公司的長期投資者，有力支持上市公司高質量發展。

另外，中國國新亦公吿，堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本，其旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF，積極支持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。中國國新控股成立於2010年12月，是國務院國資委監管的中央企業之一。國家隊積極護盤，有助穩定大市波動，配合其他宏觀刺激政策推出，減輕關稅戰對內地資本市場的衝擊。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)