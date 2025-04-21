東方日報B1：「特」襲3個月　美經濟風險恐禍及全球

在特朗普的極端政策下，美股自高位大跌。

特朗普於今年1月21日(香港時間)就任美國總統，今日剛好是他上任3個月的日子，在其關稅政策之下，美元轉弱、美債受壓、美國經濟及通脹前景堪憂，都在說明，特朗普的極端施政正加劇美國經濟風險及削弱美國競爭力，並讓「美國風險」成為全球經濟的重大隱患，內部也開始對其經濟政策出現分歧，社會醞釀動盪。

事實上，特朗普2.0正式開始才3個月，「對等關稅」重挫美國股市，美債孳息率飆升，4月密歇根大學消費信心指數降至近10年的低水平，通脹預期則升抵1980年代初以來最高。特朗普的關稅政策五時花六時變，令企業無所適從，只有放慢投資步伐，美國消費者在憂慮「飯碗」之下，消費亦變得謹慎，投資與消費的冷峰，正在增加美國經濟增長放緩的風險。

美國智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)最近發布的展望報告指出，儘管美國今年仍可能避免陷入衰退，惟整體經濟增長將大幅放緩，而導致經濟減速的關鍵因素之一，乃聯邦政策的轉變，尤其是特朗普近期推動的關稅政策。

PIIE非常駐高級研究員、哈佛大學的經濟學教授Karen Dynan指出，關稅正在推高物價、削弱實際收入，並擾亂供應鏈；移民政策的收緊和政府效率部(DOGE)的削減預算，也對美國經濟產生直接影響。Dynan續稱，近年移民為美國經濟帶來顯著推動力，現在更嚴格的移民執法預計將限制勞動供給和消費需求的「雙向發展」。同時，DOGE削減預算也可能導致「營運中斷」，進一步削弱經濟活力。

報告預計，美國實際國內生產總值(GDP)今年第三季將錄負增長，全年計年化增長率將滑落至僅0.1%，遠低於去年的2.5%；通脹方面，預期個人消費支出物價指數(PCE)按年升幅將在今年下半年升到4至4.5%的高點。美國將於下周三公布首季GDP兼3月份PCE數字。

就業市場方面，Dynan預計，今年底美國失業率將升至5%，2026年略降至4.7%，而今年3月的失業率僅為4.2%，主要源自經濟產出減少。她預期，未來12個月美國面臨的經濟衰退機率約40%，並強調關稅政策的不確定性，包括其持續時間和規模，是目前市場最大的「連鎖效應」源頭，更預測「企業活動將停滯，消費者支出也將明顯趨於保守」。

PIIE所長Adam S.Posen亦稱，現在市場中存在太多壓力，將最終落在消費者頭上。如果經濟要增長，只能靠財政政策。Dynan則強調：「貿易戰將對所有國家造成損害，但美國自身的受損程度最大」，面對經濟停滯、失業率上升，而通脹壓力升溫，聯儲局將面臨極為棘手的局面，這令美國「將幾乎沒有空間通過貨幣政策來緩解這些衝擊。」Posen亦警告，聯儲局在應對下一輪經濟挑戰時，很可能「落後於形勢」，若美國陷入真正的滯脹，那聯儲局將面臨更加嚴重的滯後問題，明年將被迫加息。

美國媒體於本月上旬訪問64名經濟學家的結果顯示，經濟學家預期美國今年經濟表現將是2020年新冠疫情爆發來最糟，並大幅提高未來12個月陷入衰退的機率至45%，遠高於1月調查的22%，主因正是特朗普政府的關稅政策。