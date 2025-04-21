【星期二‧炒啲乜】港股復活路取決中美關稅戰？

內地經濟數據理想帶動港股於復活節長假期前展現升勢，上周四(17日)收市升逾300點，並將於周二(22日)復市。港股在長假期過後能否「復活」，須觀察美國總統特朗普的關稅政策，如果中美貿易談判好消息欠奉，大市恐怕難出現明顯突破。更甚的是，如果中美關稅博弈愈演愈烈，後市有機會下試20,000點。

的而且確，對於投資者及交易員而言，近來在金融市場賺錢特別難，因為既要注視美國總統特朗普在關稅戰中如何興風作浪，又要留意「惹火」的聯儲局主席鮑威爾。

鮑威爾之前「放鷹」指關稅措施將加大通脹壓力，限制減息空間，又強調無意提早下台。如果美國陷入衰退，不少人都會把茅頭指向關稅政策；惟如果通脹抬頭，鮑威爾就難免要承擔責任，因此對於其「轉鴿」忌有太高期望。

然而，特朗普猛叫鮑威爾減息，白宮顧問更承認在研究解僱鮑威爾。若特朗普「炒咗」鮑威爾，高盛估計一個聽話的聯儲局將屈服於政治壓力，不顧通脹風險而大手減息，將導致對美元體系信心崩塌；當聯儲局淪為政治工具，恐將推升金價至每安士4,500美元。

關稅戰下，人民銀行周一(21日)公布的貸款市場報價利率(LPR)尤其值得留意。投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、陳樂怡：華潤啤酒品牌高端化 前景看高一線

2、陳鳳珠：美對關稅取態飄忽 宜分段低吸防守股抗波動市

3、郭家耀：國家隊護盤疊加刺激政策 有望減輕關稅戰衝擊

4、鄺紫珊：倘印度股市短線修正 考慮適當部署