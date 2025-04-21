港3月舖位租賃市場價量齊升　尖沙咀空置率改善

本港3月商舖租賃市場回暖。據中原(工商舖)統計，上月商舖市場共錄得約344宗租務成交，涉及金額共約3,505萬港元，較2月上升約12.8%及約38.8%。

該行商舖租賃部何潔釵表示，資料顯示，3月舖位租務交投上升，惟較去年同期則跌約5.8%，成交金額按年則漲約1.4%。月内錄得一宗矚目租務成交尖沙咀亞士厘道7號裕華國際大廈1至3樓，面積約26,836方呎，舊租為美國體育用品及運動鞋零售商Foot Locker，新近由日本美妝旗艦店進駐，成交月租約80萬元，平均呎租約30元，較高峰期下跌逾五成。

空置率方面，何指出，整體空置率按年均錄得改善。其中，尖沙咀最新錄得的舖位空置率約6.15%，按年明顯減少約2.72個百分點，按月亦下跌約0.02個百分點；中環錄得約6.96%，按年亦下跌約1.35個百分點，按月則漲約0.05個百分點。此外，銅鑼灣及旺角空置率按年分別減少約0.21個百分點及0.28個百分點，按月則升約0.05及0.02個百分點，

她分析，受惠香港經濟氛圍改善，加上啟德體育園於3月正式開幕，多項國際盛事如七人欖球賽等相繼舉行，帶動旅客及消費增長。同時，有部分商戶亦轉型引入餐飲及體驗式零售消費，成功吸引更多客源，推動租務成交上升。

何預測，隨着4月復活節假期及更多盛事效應顯現，商舖租務成交可望企穩。中環及尖沙咀空置率改善顯著，反映核心區舖位吸引力增強，配合政府政策支持，具實力的商戶或加快進駐，進一步帶動零售市道復甦。