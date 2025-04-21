十四鄉SIERRA SEA加推118伙　折實均價11498元

集團副董事總經理雷霆表示，項目於復活節期間吸引大量訪客參觀示範單位，萬人空巷，現加推新一批單位，屬原價加推。他認為，關稅戰後市場情況已穩定，預期聯儲局會連環減息，將有利供樓人士。

新地代理執行董事陳漢麟稱，新推單位涵蓋15伙一房、67伙兩房及36伙三房單位，實用面積301至700方呎，折實售價由314.84萬至838.27萬元，呎價約10,237至12,702元。

入場價單位為Aqua Avenue第3座1樓G室，實用面積302方呎，一房間隔，呎價約10,425元。整批單位市值超過7.45億元。

他指出，項目受不同類型客戶歡迎，預期今日有機會突破18,000張入票。客源分布方面，新界區佔約三分之二，其餘為九龍及港島客，至今內地客比例則約佔兩成。自開放示範單位以來，已累積逾4萬參觀人次。