南韓出口插水　鄰國破天荒進口大米成下「救命稻草」？

美國「特」式關稅衝擊南韓，南韓海關總署數據顯示，本月首20日出口總額跌5.2%；不過，南韓農業則有望受惠日本米價高漲，對外國農產品的需求飆升。南韓農業協同組合表示，雖然在日本進口外國大米要徵收大額關稅，但本月已從南韓進口2噸南韓大米，為1999年以來首次。

南韓農協東京辦事處指，由於關稅原因，之前南韓大米不具備價格優勢，「但由於目前日本米貴，(南韓米)現在具有競爭力了」，目前的交易為農協東京辦事處成立以來的首次。據指，首批2噸的大米已售罄，另有20噸預計下周運抵。

日本對每年超過約77萬噸免稅配額的米進口徵收每公斤約340日圓(約18.54港元)的關稅，加上日本消費者對本國米的偏好以及其錯綜複雜的供應鏈，亦增加外國稻米進口的難度。不過，日本內務省數據指，上月日本米消費價格按年增長92%，為1971年有數據紀錄以來的最快漲幅，顯示當地通脹仍在加速。

事實上，在面對特朗普的「對等關稅」的影響下，亞洲各國正尋求改善彼此間的貿易關係，其中，中國、日本和南韓上月於首爾進行經貿會談，重申3國推動自由貿易的訴求。