10大屋苑復活節長假錄14宗成交　陳永傑：港人外遊影響睇樓

受節日氣氛影響，樓市於假期交投並不活躍，中原指出，十大屋苑於復活節4天長假期錄約14宗成交，較去年同期減少1宗。若單計周六、日(19、20日)則錄8宗成交，較對上周末增加兩宗。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，不少港人趁長假期離港外遊或北上消費，影響睇樓活動，加上關稅戰下，市場上充斥觀望氣氛，樓市暫未見有好消息，買家入市心態較猶豫。加上近期市場以一手主導，部分新盤貨尾於假期銷情不錯，二手交投略為放慢屬正常現象。

復活節假期以天水圍嘉湖山莊買賣最活躍，共錄5宗交投，中原伍耀祖表示，最新成交為屋苑樂湖居10座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，原叫價380萬元，減至360萬元易手，呎價約8,018元。

市區屋苑則以鰂魚涌太古城錄較多買賣，於4天假期錄4宗成交。該行趙鴻運表示，該盤順安閣低層5室，實用面積約580方呎，三房間隔，以748萬元沽出，呎價約12,897元。原業主於2012年以785萬元入市，現轉手帳面損失約37萬元。

中原林家傑表示，荔枝角美孚新邨於假期錄1宗成交，單位為5期蘭秀道12號中層B室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以556萬元易手，呎價約10,966元。