【港股前瞻】專家料恒指2.2萬關阻力大　板塊睇呢類...

復活節長假完結，周二(22日)港股復市，雖然美國金融市場波動，惟周一內地股匯靠穩，相信有助支持港股表現。香港股票分析師協會主席鄧聲興預計，短期恒指會維持在21,000至22,000點水平上落為主，板塊以內需消費類股份比較有利，至於金礦股若有持倉可續持有，但冇貨高追則可免。

鄧聲興指出，美股繼續受到特朗普方面的關稅政策不明朗因素的影響，短期會比較波動，惟料關稅對美股的影響最壞的情況或者已過去，除中國外，各國正與美商討關稅安排，相信未來美股來自這方面的壓力可緩減。

至於中美則料會糾纏多一段時間。市場在觀望內地會否進一步加大超長期特別的發債，以財政政策進一步推動消費，刺激內需；同時會否進一步推動居民收入的穩步上升和資產價值上升，製造財富效應，這些着眼點反而多於市場只看減息降準，畢竟後者效應已慢慢淡化。

恒指上周開始回穩，並重上21,000點樓上，鄧相信，恒指短期在接近50及20天線，即22,000至22,200點水平阻力較大，故波幅料暫維持在21,000至22,000點水平，板塊可留意內需消費類股份，內地會加強推動內需消費以應對關稅戰。

至於周一金價又再創新高，A股金礦股做好。鄧指，暫時而言，資金避開美元資產風險的情況下，金價仍會偏強，但金礦股若手上沒有持倉則不宜高追，畢竟累升幅度甚巨，有貨則可繼續持有。