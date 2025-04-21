美股全線下跌　道指挫556點

美股經過復活節長周末後周一復市，3大指數於早段跌勢延續，道指跌556點，報38,585點；標指跌80點，報5,202點；納指跌317點，報15,969點。

市場繼續受到關稅引發的恐慌情緒左右。芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比警告，美國企業及消費者擔心關稅會推高物價，目前正在搶購貨品、囤積庫存，這會導致消費短期內出現「虛高」的現象。他表示︰「最初經濟活動可能會人為地抬高，然後到夏季便會急轉直下－－因為人們已經買完所有東西。」

他預計，接下來的搶購潮可能會持續兩到3個月，視乎未來關稅的不確定性。受影響最大的行業，包括汽車、電子零件等，這些產品多數由中國製造，目前正面臨145%的關稅。

摩根大通私人銀行及財富管理美國投資策略主管Jacob Manoukian表示，此前標指於2022年初的高位(約4,800點)展現出明顯支撐。據他的分析，過去10年來標指的市盈率估值(PE)低位約在18倍，以去年的指數成分股盈利表現計，相當於4,500點水平；考慮到以往的周期式及由事件推動的熊市一般會從高位回落30%，4,500點亦符合此規律。

外媒引述消息指，中國的國有基金已經停止對美國的私募股權投資，一些基金已經開始退出。報道指，包括中投公司在內的國有投資公司，此前一直有向美國的黑石集團、TPG等私募基金投資，但如今許多來自中國資金都開始撤資。