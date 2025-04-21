碧湖花園兩房減價後420萬元售出　淘大花園呎價1.18萬

跌市下再有業主損手沽貨離場，粉嶺碧湖花園兩房減價後以420萬元售出，原業主持貨約3年帳面損失約80萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城4月暫錄16宗買賣，屋苑鄱陽閣高層A室，實用面積約583方呎，兩房間隔，去年10月以800萬元放盤，累減96萬元，以706萬元成交，呎價約12,110元。

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九龍區

●香港置業陳子麟稱，牛頭角淘大花園P座極低層單位，實用面積約322方呎，兩房間隔，叫價420萬元，放盤一個月後，減至383萬元易手，呎價約11,894元。

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新界區

●利嘉閣何億儂稱，沙田第一城17座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔望市景，以418萬元成交，呎價約12,783元。

●中原周志華表示，粉嶺碧湖花園8座中層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，開價約440萬元，議價後以420萬元獲承接，呎價約9,524元。原業主2022年以500萬元購入上址，持貨約3年帳面蝕約80萬元，單位貶值約16%。

●中原賴作智稱，上水顯峯低層E室，實用面積約558方呎，三房間隔，半年前放盤叫價570萬元，終減至約556.8萬元易手，呎價約9,978元。原業主2019年以約612萬元購入上址，持貨約6年帳面蝕讓約55.2萬元。

●美聯謝志遠表示，屯門大興花園2期3座高層E室，實用面積約587方呎，三房間隔，以500萬元獲承接，呎價約8,518元。原業主2020年4月以655萬元購入單位，持貨約5年帳面虧損約155萬元，貶值約23.7%。

●美聯鄧熾軒指出，元朗尚悅13座中層F室，實用面積約356方呎，早前叫價約365萬元，議價後以360萬元成交，呎價約9,863元。原業主2016年以約348.2萬元購入，持貨逾9年帳面僅獲利約11萬元。

●中原王勤學表示，元朗朗屏8號2座高層A室，實用面積約499方呎，兩房間隔，叫價638萬元，減價39萬元，以599萬元沽出，呎價約12,004元。原業主2019年5月以788萬元買入單位，持貨約6年帳蝕189萬元，貶值約24%。

●祥益林家倫指出，天水圍居屋天富苑N座高層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價468萬元，呎價約7,200元。

●美聯黃少明稱，將軍澳新寶城2座中層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，減價38萬元，成交價560萬元，呎價約12,627元，為近一年同類型單位新低價。

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