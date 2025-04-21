復活節假期逾100宗新盤成交　大型項目加推

新盤市場聚焦西貢十四鄉西沙路項目，樓盤周日(21日)加推新一批單位，收票5日已累錄逾1.8萬張入票，為過去半年收票最多項目。至於復活節假期市場錄逾100宗一手成交，較去年同期減少約一半，期內洪水橋項目沽出18伙。

西沙SIERRA SEA加推118伙 折實均價11498元

集團副董事總經理雷霆表示，項目於復活節期間吸引大量訪客參觀示範單位，萬人空巷，現加推新一批單位，屬原價加推。他認為，關稅戰後市場情況已穩定，預期聯儲局會連環減息，將有利供樓人士。

新地代理執行董事陳漢麟稱，新推單位涵蓋15伙一房、67伙兩房及36伙三房單位，實用面積301至700方呎，折實售價由314.84萬至838.27萬元，呎價約10,237至12,702元。

入場價單位為Aqua Avenue第3座1樓G室，實用面積302方呎，一房間隔，呎價約10,425元。整批單位市值超過7.45億元。

他指出，項目受不同類型客戶歡迎，新界區佔約三分之二，其餘為九龍及港島客，至今內地客比例則約佔兩成。自開放示範單位以來，已累積逾4萬參觀人次。

資料顯示，項目為過去半年收票數量最多樓盤，對上為同系啟德天璽‧天，去年10月首輪銷售錄逾2.9萬個認購登記。

洪水橋滙都長價期錄18宗成交 累售單位破千伙

他指出，該盤於復活節4天假期累錄18宗成交，整個項目至今累售單位已突破千伙，總成交錄1,001伙，目前僅餘24伙可供出售。

洪水橋#LYOS開放式戶320萬元重新售出

據悉買家為本地客，受發展商提供的9成按揭付款計劃吸引，月供僅3,500元即可入住現樓。

資料顯示，上述單位曾於2021年11月以370.5萬元售出，去年5月終止交易，現重售價格較當時低約50.4萬元或約13.6%。

柏蔚森II長假期共沽出5伙 涉資3436萬元

其中一宗成交於今日(21日)錄得，單位為第2座15樓C室，實用面積395方呎，兩房間隔，向前席遊艇海景，售價732.7萬元，呎價約18,549元。

整個柏蔚森系列開售以來累售555伙，套現逾38億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市。此外，即日至4月30日購買項目相關期數的指明住宅物業，可獲贈額外4%售價折扣。

何文田站瑜一‧天海復活節假期沽出4伙 套現逾4750萬元

●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海現樓銷情理想，周一(21日)再沽出一伙兩房，整個復活節假期共錄4宗成交，全屬兩房戶型，套現逾4,750萬港元。

今日售出單位為第2B座26樓E室，實用面積469方呎，兩房間隔，享內園景觀及東九龍方向景觀，成交價1,116.78萬元，呎價約23,811元。現時可售的同類型兩房標準分層單位僅餘最後兩伙，位於第2B座的25樓及27樓E室，折實樓價約1,110萬元起。

項目自4月初展開現樓銷售，至今不足1個月已沽出98伙，套現逾11.2億元。整個瑜一系列目前已累售568伙，套現逾91.3億元。

香港仔澄天一房572萬成交 呎價約17600元

買家為一對90後情侶，家人為南區居民，熟悉區內環境及生活配套設施，為方便照顧家庭，聯名購入單位作婚後居所。該盤開售至今沽出102伙，佔項目約93%，合共套現6.26億元。

此外，項目已屆現樓，客戶可前往參觀示範單位及現樓會所，會所設施包括健身室及空中花園等。其中，空中花園以戶外露營及瑜伽作設計主題，提供瑜伽天地及燒烤區予住戶使用。