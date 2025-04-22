東方日報B1：中金前高層吳小平指關稅難纏　華經濟保5具挑戰

美國總統特朗普上任以來，不斷升級關稅戰，並將矛頭直指中國，大幅加徵對華關稅，勢加快中美脫鈎斷鏈。不過，美國的關稅政策下，經濟要付出滯脹風險急升的代價，到底中美博弈下，能否傾談出一份雙方能接受的貿易協議？中、美，以至全球經濟又何去何從？本報專訪內地資深金融評論家、投行中金公司零售業務及財富管理部前執行總經理吳小平，分享他的看法。

特朗普上任以來，基本上已推行5項關稅政策，包括向所有進口美國商品徵收10%最低基本關稅、對進口鋼材和鋁材徵收25%關稅、對進口汽車徵收25%關稅(並適用於汽車零件)、對非自貿協定下的加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅，以及將中國的總關稅率加至逾100%。中國亦已作出反制措施，兩強各不相讓，苦了自然是企業、勞工和經濟景氣，互相出招更似是沒完沒了。

對此，吳小平認為，特朗普政權的民粹性非常凸顯，「懲罰」最大對美出口國並縮小美國逆差一直是他的競選政綱；這些年整個美國社會對中國綜合觀感逐步走向負面，這是他堅持針對中國不斷極限施壓的底氣。當前美國通脹依然高企，低收入者生活壓力大，怨氣很大，特朗普可以透過指摘和懲罰中國來轉移國內經濟壓力。

他又稱，中國(包括香港)對美直接出口比重已從特朗普第一任任期的25%，降低到當下略高於10%，但中國透過東盟、墨西哥轉口，實質上仍保持約25%左右的實質出口份額。換句話說，美國經濟對中國出口板塊也具有極大實質影響力。如果美國堅持總關稅率逾100%的對華懲罰性關稅，將對中國出口板塊產生顯著衝擊，並將影響今年中國國內生產總值(GDP)增長5%的目標。

另一方面，當前中國經濟過度依賴淨出口，淨出口已佔當前GDP增長的25至30%左右，在特朗普第一任任期時，這個比例僅為5%左右，因此中國GDP增長今年「保5」挑戰不小。他認為，下一階段，中國必將努力去刺激「國內投資+國內消費」來進行避險，相信第三季中國將推出更大規模經濟刺激新政策。相對而言，美國作為甲方，作為進口國，也會承受供應鏈部分斷裂帶來的通脹新壓力。

至於中美最終能否達成貿易協議，吳小平的答案是「當然」。他指出，中美之間實質經貿關係(直接+間接)規模龐大，從來是「打歸打，談歸談」。除官方接觸外，民間溝通管道仍有不少。他相信，最終仍有可能在某一點達成階段性妥協，並各自表達。至於TikTok這個案例的重要性被海外網絡過度凸顯，它並非中國核心利益企業，美國也無法以此來施壓中國在懲罰性關稅問題上讓步。現在最大問題是，美國總統特朗普是透過所謂「真實社交」應用程式(App)來治國理政，所有資訊高度透明，這使得桌下斡旋變得非常困難。

如今美國對中國以外的貿易夥伴加徵關稅暫緩90日，對多國而言是好事。吳相信，此事也將逐步不了了之，故對全球整體貿易額影響應該很小，今年全球貿易仍有望錄正增長。但是美國透過與東盟各國、墨西哥及其他轉口貿易國的談判，逐步推動他們對中國樹立高關稅稅率，阻止中國商品轉口貿易，這將嚴重損害中國企業大規模出海的利益。為了進一步符合審查合規，中國出海企業將被迫更多實質投資東南亞，更多出讓技術，出海企業更加轉向本地化營運，這將對越南為首的一批東盟國家帶來巨大好處。

不過，被問及全球去美元化、亞洲「抱團圍爐」抗美霸，他認為「做不到」，皆因亞洲無法真正做到團結，譬如東盟不是歐盟，破口很多。至於去美元化，目前還做不到，因為沒有任何貨幣可以接近美元的信用。歐元理論上是最有機會分享美元市場的，但歐洲經濟相對委靡，歐洲科技相對滯後，德法當前各有經濟社會巨大難題，目前也難有作為。至於人民幣國際化，在東西方關係逐步走向敵視的背景下，空間也被較大壓縮。