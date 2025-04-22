鄧建初：中概股如被迫退市　對港美股市有何影響？

美國總統特朗普為求在關稅戰中達成對美方有利的經貿協議，無所不用其極的打壓中國。首先下令不供應高端晶片予中方，唯英偉達創辦人黃仁勳按捺不住，逆其意而訪問中國；最近美國國會又認為內地巨企寧德時代是軍工企業，誣蔑公司與新疆強迫勞動力組織有關，提示美國銀行及摩根大通退出參與內地巨企寧德時代來港上市的包銷團。不過初哥估計兩間美資企業不會同荷包作對，「上有政策、下有對策」，看他們如何應對。

最令初哥奇怪的是，美國政府相關官員竟提出取消美國中概股的上市地位。美國多年來得以強大的原因，正是強調國家自由、國內精英雲集、科技先進，於是吸引各地才俊及資金湧入。各國企業來美掛牌上市，造成資金匯聚的極其龐大股票市場，投資者貪其深度與闊度皆大，蜂擁而至進行投資炒賣。然而，特朗普政府竟建議將一眾中概股撤出其股票市場，如能成事，熱捧中概股之內地投資者、及睇好中國市場之國際投資者，亦會將資金抽離美國股票市場。中概股有機會選擇來港重新上市，對本港股市成交量甚有幫助，亦對仍是國際金融中心的香港打下一支強心針，初哥亦樂見其成。然而，美國政府即使玩弄政治，相信不會愚蠢到拱手將會生金蛋之中概股相讓給香港。初哥預料其只是虛張聲勢，恫嚇成份居多。股市是醒目資金匯聚之地，看公布提議撤銷中概股上市地位時，港交所（ 388 ）逆市大升可見一斑。

美國政治打壓時緊時鬆，朝令夕改，國際金融市場亦隨之急升暴瀉，瞬息萬變。處於此種局勢，股民應採取逆向思維，人棄我取、敵進我退的炒股方法才是上策，直至局勢明朗為止。

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)