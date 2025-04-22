鄧聲興：紫金礦業在金屬價格上漲周期中有望持續受益

國際金價持續飆升，4月17日現貨黃金突破每安士3,350美元，COMEX黃金報每安士3,359.5美元，再創歷史新高。在地緣政治緊張、通脹擔憂及特朗普關稅政策引發的避險需求共同推動下，金價強勢上漲趨勢有望延續。

受益於銅金價格上漲，公司主要產品銷售單價顯著提升，帶動礦產品毛利率全面提升。公司全球化布局成效顯著，52%利潤來自海外，2024年通過併購加納和秘魯金礦新增資源量277噸，截至2024年底銅、金、鋅、碳酸鋰權益資源量分別達8,518萬噸/3,484噸/1,132萬噸/1,432萬噸，位居全球前列。隨着礦山產能逐步釋放和黃金價格持續走強，公司黃金業務利潤貢獻將進一步提升。作為全球資源儲備領先的礦業巨頭，紫金礦業當前估值仍具修復空間，在金屬價格上漲周期中有望持續受益。股份阻力位20港元，支持位15.6港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者未持有上述股份)