【ETF指南】特朗普亂招玩殘美股？即聽專家講好淡策略！

美國總統特朗普再度批評聯儲局主席鮑威爾，觸動市場神經，隔晚美股急跌，三大指數均收低2％。特朗普在社交網站貼文，斥責鮑威爾是「太遲先生」、「大失敗者」，除非他立即減息，否則經濟會放緩，有關言論打擊市場對聯儲局獨立運作以及美元資產的信心。美股下跌勢頭恐持續？

美元、美股一厥不振，比特幣則反彈至特朗普4月2日推出對等關稅以來最高水平，高見87,000美元水平。微策略Strategy創辦人Michael Saylor周一在社交平台X發貼文，公布又再增持比特幣，最新斥資逾5億美元，購買逾6,500顆比特幣，平均買入價挨近85,000美元。截至上周日(20日)，Strategy總共持有 538,200 顆比特幣，買入均價約68,000美元。

不過，加密貨幣交易平台Coinbase日前發表報告，指幣市寒冬即將來臨，特別是山寨幣總市值近期大縮水，投資者現階段應採取保守策略，惟第三季有機會反彈。Coinbase及微策略周一股價相對大市硬淨，可以吼位買入？

另外，黃金走勢更強，在美元偏軟、中美貿易局勢緊張下，避險需求有增無減，現貨金突破每安士3,400美元關口，再創新高，上望空間仲有幾大？

至於港股，在外圍股市走弱下，難獨善其身？恒指要下試咩水平？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周二中午12時45分直播，今集有南方東英資產管理董事兼香港分銷銷售部主管李雪恒，以及獨立股評人胡孟青，為大家逐一解答。

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