諾貝爾獎得主等逾千人簽反關稅宣言　警告美國自找衰退

外媒報道，包括著名經濟學家曼昆(Greg Mankiw)及兩名諾貝爾經濟學獎得主在內的超過千人近日簽署一份反關稅宣言，批評美國總統特朗普關稅政策有誤導性，警告可能導致自找的衰退。根據反關稅宣言網站，截至本港時間周二(22日)中午12時46分，有關宣言已收集到1,383個簽名。

宣言聯署網站於美國當地時間上周五(18日)上線，發起人包括2000年諾貝爾經濟學獎得主赫克曼(James Heckman)和2002年諾貝爾經濟學獎得主史密斯(Vernon Smith)，以及美國得州前共和黨參議員Phil Gramm、列根政府時期聯邦貿易委員會經濟學家Michael Munger、喬治布殊政府時期的總統經濟顧問委員會主席曼昆等。

該宣言指，美國的繁榮植根於企業家精神與自願經濟交換的原則，特朗普政府的高額保護性關稅，以劇烈波動的稅率及朝令夕改的行政令，為全球經濟造成不確定及混亂，並是基於一系列錯誤論斷，包括曲解國家歷史、誤判國家經濟現狀、錯判國家經濟問題本質，以及背棄長期公認的經濟學基本原理。

宣言又指，現任政府徵收關稅的政策，是基於對美國普通民眾經濟狀況的錯誤理解，預計美國工人將首當其衝受到這些錯誤政策影響，最終導致物價上升及經濟衰退的風險。

宣言批評，美國威脅及強加給其他國家的對等關稅稅率，是使用錯誤及即興的公式計算，並無經濟現實的依據。強調取消特朗普政府在貿易方面的「不連貫和破壞性政策」迫在眉睫。