美國擬對中國超級油輪泊港徵收逾4000萬附加費

外媒報道，中美貿易戰持續升級之際，美國最新提議，試圖對中國製造的超級油輪徵收更高額費用。Arrow Shipbroking Group研究部門估算，根據擬議新規則，由非中國船東或營運商營運的中國製超級油輪，在靠泊美國港口時，將面臨近190萬美元附加費。該公司在上周五(18日)發表的報告表示，如果油輪由中國企業擁有或營運，該費用將激增至520萬美元(約4,056萬港元)。

按照美國先前方案，市場觀察人士曾估計，每次靠泊美國港口附加費用最高為350萬美元。

美國貿易代表辦公室最新方案中的費用大幅上調，源於採用一種新計費方式，即根據船舶的貨運能力或淨註冊噸位(nrt)去計算費用。由10月中旬開始，凡是由非中國實體營運的中國製船舶，將按每淨註冊噸18美元收費；如果船舶由中國公司擁有或營運，費率將提高至每淨註冊噸50美元。做法不同於此前按每次靠港收取費用的方案。

新規則下，像VLCC這類的超大型油輪，相比於較小型船舶如阿芙拉型油輪(aframaxes)，將面臨更高費用。根據新規，對於由中國擁有或營運的成品油輪，每次靠港費用將介乎57.5萬至120萬美元。

Arrow指，綜合考慮各類豁免條款後，整體收費水平較之前緩和，但仍有可能對航運企業，尤其是中國船東，造成沉重負擔。