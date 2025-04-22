Uber遭美國FTC起訴 被指訂閱服務存在誤導及難以取消

美國聯邦貿易委員會(FTC)於周一(21日)對Uber提出訴訟，指控其在訂閱服務Uber One中，存在欺騙性收費及取消困難的問題，涉嫌違反《聯邦貿易委員會法案》及《恢復線上購物者信心法案》(ROSCA)。不過，Uber對指控全盤否認，堅稱其註冊及取消流程「透明合法」。

發言人Noah Edwardsen表示，90%以上用戶取消訂閱僅需20秒或更短時間，公司不會在未經客戶同意的情況下向客戶收取費用。

據FTC起訴文件，Uber透過推播通知、彈出視窗及應用程式(App)內廣告，誘導用戶註冊付費訂閱，但未明確告知需要收費，甚至透過信用卡公司合作秘密扣款，部分用戶反映從未註冊，卻被持續扣費。FTC強調，Uber的取消流程涉及多達32個步驟、跨越23個頁面，而且關鍵步驟被隱藏，涉嫌違反消費者保護法。

FTC又表示，Uber在推廣中宣稱Uber One用戶每月可節省約25美元，惟這項數據缺乏依據。實際計算中，每月9.99美元訂閱費未被計入成本，導致用戶實際節省金額被誇大。